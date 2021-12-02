Kahve Dünyası 10 günde 1 mağaza açıyor

Özge YAVUZ

Dünyanın en büyük kakao ve endüstriyel çikolata üreticileri arasında yer alan Altınmarka Grubu, çikolata ile kahveyi buluşturan kafe konsepti Kahve Dünyası’nda, hızlı bir büyüme sürecine girdi. Pandemi öncesinde 16 günde 1 mağaza açan zincir, pandemi döneminde fiziki perakende alanında oluşan fırsatları değerlendirerek, mağaza açma süresini 10 güne indirdi. Genel Müdür Kaan Altınkılıç’la, 36 ilde 220 mağazaya ulaşan, Türkiye’nin coğrafi penetrasyonu en yüksek kahve zinciri olan Kahve Dünyası’nın faaliyetlerini ve gelecek dönem hedeflerini konuştuk.

Galataport’ta devreye giren büyük mağazalarında bir araya geldiğimiz Altınkılıç, Türkiye’deki büyüme süreçlerinin henüz başında olduklarını, hatta 200 mağaza geriden geldiklerini söyledi. ‘2025’te 500 mağazaya ulaşırız. Şu anda bir roketin fırlaması için ön hazırlıkları yapıyoruz’ diyen Altınkılıç, bu yıl 40 mağazayı devreye aldıklarını, bunun için de 80 milyon liralık bir yatırım yaptıklarını açıkladı.

2022’de 120 milyon TL’lik yatırım

Bu yılın ilk yarısında Diyarbakır, Bolu Gerede, İstanbul Kadıköy Mühürdar, İzmir Alsancak gibi birçok önemli noktada mağaza açan Kahve Dünyası, Galataport ve AKM projelerinde de yer aldı. 2022’de ise 50 mağaza açıp 120 milyon TL’lik yatırım yapmayı planladıklarını söyleyen Kaan Altınkılıç, minimum 180-200 metrekare olan büyük mağaza konseptlerinin yanı sıra, 50 metrekarelik Kahve Dünyası Algötür mağazalarıyla da büyüdüklerini kaydetti. Algötür konseptinin 50 mağazaya ulaştığını, öte yandan akaryakıt istasyonları içerisinde de 650 korner’a sahip olduklarını belirten Altınkılıç, “Asıl büyüme küçük konseptlerden geliyor. Daha çok öğrencilere, mobil yaşayanlara yönelik konseptimiz Algötür mağazaları ile şehir penetrasyonumuzu artırıyoruz” dedi. Büyük metrekareler için ise, pandemi döneminde birçok mağazanın yer değiştirdiğini, iyi lokasyonlarda önemli fırsatlar oluştuğunu söyleyen Altınkılıç, “Tüm konseptlerimizle büyüyüp, Kahve Dünyası’nı altın çağına taşıyacağız” diye konuştu.

Yurt dışında da büyüyor

Kahve Dünyası’nın Romanya, İngiltere, Suudi Arabistan, BAE ve Kuveyt’te 20 mağazası bulunuyor. Romanya ve Londra’daki mağazalarını kendilerinin işlettiğini, ancak diğer ülkelerdekilerin master franchise’lar tarafından işletildiğini belirten Altınkılıç, Avrupa, ABD ve Uzakdoğu’da büyüme planları olduğundan bahsetti. Bu ülkelerde de master franchise yoluyla hareket edeceklerini açıklayan Altınkılıç, şunları anlattı: “Ortadoğu’da bir varlığımız, bilinirliğimiz var ama o pazardaki penetrasyonumuzu artıracağız. Almanya başta olmak üzere Bazı Avrupa ülkelerinde başarılı olacağımıza inanıyoruz. Kahve Dünyası’nın kahve ile çikolatayı birleştiren konsepti, yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Azerbaycan, Katar, Çin, ABD, Almanya, Hindistan ve Çin’den franchise talepleri alıyoruz. İstanbul’da iki noktada, fabrika ile mağazayı birleştirdiğimiz Kahve Dünyası Fabrika konseptimiz var. Burada misafirlerimize üretici kimliğimizi de gösteriyor, bundan gurur duyuyoruz. Bu konsepti yurt dışına da taşımak gibi bir niyetimiz var.”

Bu yıl da Türk kahvesini araştırdı

Kahve Dünyası, Türk kahvesinin hem yurt içinde yaygınlaştırılması, hem de yurt dışında tanıtılması için çalışıyor. Bu kapsamda her yıl 5 Aralık’ta kutlanan Dünya Türk Kahvesi Günü’nde bu yıl da, tüm müşterilerine ücretsiz Türk kahvesi ikram edecek olan zincir, 5 Aralık’ı sahiplenerek Türk kahvesinde farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Son yıllarda yaptığı anketlerle, Türk kahvesine yönelik tüketici alışkanlıklarını ortaya koyan zincir, bu yıl da bir araştırma yaptırdı. Bu yılki araştırmasında Türk kahvesi tüketim sıklığı, en çok Türk kahvesi içmek istenen yer, Türk kahvesine dair en çok bilinen sözler, ilk tüketim yaşı, Türk kahvesinin çağrıştırdıkları gibi sorulara yanıt aradı. GFK tarafından yapılan araştırmaya, 15 ilden 15 yaş üstü 1.200’den fazla tüketici katıldı. Araştırmadan çıkan birkaç başlık şöyle sıralandı: