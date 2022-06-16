Kahve Dünyası, 14’üncü yurt dışı mağazasını Dubai’de açtı

Türkiye’de 37 ilde 250’ye yakın noktada hizmet veren Kahve Dünyası, paralel olarak yurt dışı yatırımlarına da devam ediyor. Yurt dışında 14’üncü mağazasını Birleşik Arap Emirlikleri’nde açan Kahve Dünyası, Dubai City Center Mirdif’te misafirlerine hizmet vermeye başladı.

Misafirleriyle buluşma noktalarını artırmaya odaklanan Kahve Dünyası, 2022’nin başından bu yana Dubai ile birlikte toplamda 9 yeni mağaza açtı. Ankara, Eskişehir ve 1915 Çanakkale Köprüsü’ne ev sahipliği yapan Lapseki’de hizmete açılan Algötür noktalarının yanı sıra İstanbul’da da İKSV’nin binasında ve Capitol Alışveriş Merkezi’nde de yeni Kahve Dünyası Algötür noktaları misafirlerine hizmet vermeye başladı.

ABD, Avrupa ve Uzakdoğu’ya açılacak

Türkiye’de 250’ye yakın, yurt dışında ise noktada misafirlerine hizmet verdiklerini söyleyen Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç, Dubai’deki yeni mağazaları ve yurt dışı yatırımları hakkında bilgi verdi. Körfez ülkelerinin yanı sıra ABD ve Uzakdoğu gibi rotaları da radarlarına aldıklarını söyleyen Altınkılıç, “Yurt dışındaki ilk mağazamızı 2011 yılında Londra’da açtık. Romanya, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Dubai’de yeni açılan ikinci mağazamız ile birlikte yurt dışında 14 noktada misafirlerimize hizmet veriyoruz. Pandeminedeniyle son iki yılda yurtdışına odağımızı biraz yavaşlatmak durumunda kalsak da ABD, Avrupa, Uzakdoğu’ya açılmak gibi planlarımız ajandamızda yer alıyor.” dedi.

“Konseptimiz benzersiz”

Dubai’deki yeni mağazalarını yurt dışındaki bazı noktalarında olduğu gibi masterfranchise olarak hizmete açtıklarını belirten Altınkılıç, şunları kaydetti: “Sektörde pek çok özelliğimizle ayrışıyoruz çünkü konsept gereği benzersiz bir mağazacılık deneyimi sunuyoruz; kahveden çikolataya, dondurma, unlu mamullerimizle ve paketli ürün gamıyla bini aşkın çeşitle servis veriyoruz. Ürünlerimizi kendimiz üretiyor, kaliteden asla taviz vermiyoruz ve en iyi ham maddeleri kullanıyoruz. Değişen tüketici taleplerine üretici kimliğimiz ile hızlı cevap vererek beklentiyi en üst düzeyde karşılamayı hedefliyoruz. Ürünlerimizin neredeyse tamamı İstanbul’dan gönderiliyor, bu sayede Dubai’deki misafirlerimize Türkiye’de sunduğumuz pek çok çeşidi aynı lezzet ve kalitede ulaştırabiliyoruz.”

Altınkılıç, 2025 yılına kadar Türkiye’de 500, yurt dışında ise 200 mağaza açmayı hedeflediklerini bildirdi.