Kahve Dünyası, 2025'te Türkiye'de 500, yurt dışında ise 200 mağazaya ulaşacak

Dünyanın en büyük kakao ve endüstriyel çikolata üreticileri arasında yer alan Altınmarka Grubu’nun çikolata ile kahveyi buluşturan kafe konsepti Kahve Dünyası, yeni yatırımlarla yurt içinde ve yurt dışında büyümeye devam ediyor. Pandemi döneminde fiziki perakende alanında oluşan fırsatları değerlendirerek 10 günde bir mağaza açmaya başlayan Kahve Dünyası, bu yıl 200 milyon TL’lik yatırımla şu anda 250’ye yakın olan mağaza sayısını 300’e çıkaracak. 37 ildeki mağazasıyla yurt içindeki müşterilerine ulaşan, yurt dışında da 16 noktada hizmet veren Kahve Dünyası’nın Genel Müdürü Kaan Altınkılıç, “2022 yıl sonu hedefimiz yurt içinde 40 yeni mağazamızı misafirlerimizle buluşturmak. 2025 yılına kadar Türkiye’de 500, yurt dışında ise 200 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Kaan Altınkılıç’la, Türkiye’nin coğrafi penetrasyonu en yüksek kahve zinciri olan Kahve Dünyası’nın faaliyetlerini ve gelecek dönem hedeflerini ve yurt dışındaki büyüme planlarını konuştuk.

10 günde 1 mağaza açan Kahve Dünyası, şu anda kaç ilde kaç mağazasıyla müşterilerini ağırlıyor?

2022 itibarıyla 37 ilimizde 250’ye yakın noktada Kahve Dünyası, Kahve Dünyası Fabrika, ve Kahve Dünyası Algötür markamızla hizmet veriyoruz. Bine yakın akaryakıt istasyonundaki Kahve Dünyası noktaları ile de sıcak kahvemizle Türkiye’nin her yerinde kahve tutkunları ile buluşuyoruz. 1’i Londra, 2’si Romanya, diğerleri de Körfez ülkelerinde olmak üzere 16 noktada yurt dışında misafirimize hizmet veriyoruz. Büyümeye ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2022 yılı sonu itibarıyla hedefimiz 300 mağazaya ulaşarak kahve severlere daha fazla noktada hizmet sunmak.

2021 yılını nasıl geçirdiniz? Pandeminin etkilerini fırsata nasıl çevirdiniz?

Kahve Dünyası, hem bir kahve dükkânı hem de paketli ürünleri ile bir perakendeci. Bu çerçeveden bakıldığında pandemi de bizim müşterilerimizle buluşma noktamız değişmişti; mağazalarımız yerine online mağazamız üzerinden yine ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturmaya devam ettik. 2021 pandemi etkisinin azaldığı bir yıl olarak tanımlansa da hijyen kurallarının devam ettiği, maske mesafe zorunluluğunun olduğu bir yıldı. Kısa süreli de olsa bayram döneminde kısıtlamalarla karşılaştığımız bir dönem oldu. Bu dönemde bayram ziyaretlerine gidemeyen misafirlerimiz adına sevdiklerinin bayram çikolatalarını onların adına biz götürdük. 31 bin çikolata siparişini adreslere teslim ettik, bayramda yine ağızları tatlandıran çikolatalar evlerden eksik olmadı. Ayrıca paket servis ağımızı genişlettik ve üye mağaza sayımızı artırdık. Kahve Dünyası Mobil Uygulamamız içinde yer alan Hazır Al özelliğinin de yine 2021 yılında aktif olarak kullanıldığını gözlemledik. Pandemi döneminde temassız ödeme, kapalı alanda daha az vakit geçirme isteği, Hazır Al’ın da bilinirliğine bu anlamda pozitif etki etti diyebiliriz.

2022 hedefleriniz nelerdir? Bu yılı kaç mağaza ile kapatmayı hedefliyorsunuz? Orta ve uzun vadede hangi hedefleri koydunuz?

2022 yıl sonu hedefimiz yurt içinde 40 yeni mağazamızı misafirlerimizle buluşturmak. 2025 yılına kadar Türkiye’de 500, yurt dışında ise 200 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz.

Bu yıl açılacak mağazalar için ne kadar yatırım yapacaksınız?

Bu yıl ki hedef doğrultusunda yurt içinde yaklaşık 200 milyon TL yatırım ön görüyoruz.

Yurt dışında da büyüyen, Türkiye’yi temsil eden önemli bir markasınız. Şu anda kaç ülkede varsınız? Yeni ülkeler hangileri olacak?

2011 yılında ilk yurt dışı mağazamızı Londra’nın en işlek caddesinde Piccadilly Circus’ta açmıştık. Ardından Romanya’da 2 mağaza ve master franchise olan MEA bölgelerindeki mağazalarımız geldi. Şu an da Kuveyt’te 1, Dubai’de 2, Suudi Arabistan’da 8 mağazamız bulunuyor. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz iki yıl yurt dışına odağımızı biraz yavaşlatmak durumunda kalsak da ABD, Avrupa, Uzakdoğu’ya açılmak gibi planlarımız ajandamızda yer alıyor. Rusya ile ilgili yakın zamanda güzel gelişmeler olabilir. Yakın coğrafyalar olarak Türki Cumhuriyetlerde, Körfez ülkelerinde yeni mağazalar açmanın yanı sıra ABD gibi global marka bilinirliğimize pozitif katkı yapacak yeni coğrafyalara Kahve Dünyası markası ile Türk kültürünün ikram ve konukseverliğini götürmek istiyoruz.

Kahve Dünyası Fabrika konseptini yurt dışına taşıma planlarınız vardı. Bu konuda hangi adımları attınız?

Kahve Dünyası Fabrika konsepti, şeffaf üretim ve ürün deneyimini bir arada yaşatmak üzerine tasarladığımız çok özel bir konsept. Yatırım için lokasyon ve uygun arazi/m2’nin iyi analiz edilerek yatırım planı yapılması gerekiyor. Öncelikli olarak NewYork ve Londra gibi metropoller odağımızda, Amerika’ya sıklıkla giderek keşifler yapıyoruz. 2023 projeleri kapsamında, yatırım noktalarını belirlemeyi hedefliyoruz.

Kolajenli, ginsengli ve vegan kahve serisi geliyor

Önümüzdeki dönemde tüketiciyi ürün ve hizmet anlamında hangi yenilikler bekliyor? Siz bu anlamda nasıl fark yaratacaksınız?

Kahve Dünyası olarak inovasyona çok önem veriyoruz. Ar-Ge ekibimiz sürekli yeni tatlar keşfinde. Menümüzde her kategori de büyük bir “lezzet devrimi” yaşanacak diyebilirim, özellikle soğuk içecek kategorisi bu yaza damgasını vuracak. Kahve özelinde konuşacak olursak beslenme konusunda artık daha bilinçli olduğumuz, farklı beslenme biçimlerini yaşam tarzı haline getirdiğimiz noktalarda bizim de tüketiciye ürün olarak karşılığını vermemiz gerekiyor. Bu nedenle lansmanını yapmaya hazırlandığımız fonksiyonel kahve serimiz yakın zamanda misafirlerimizle bulaşacak. Kolajenli, ginsengli ve vegan kahve serisi geliyor. Türk kahvesine olan özenimiz, verdiğimiz değer, senelerdir sahipleniş biçimimize bakıldığında da Türk kahvesi fokus alanımız diyebiliriz. Çok fazla kahve tüketen ve kahveden yoksun kalmadan kafein miktarını azaltmak isteyen tüketicilerimiz olduğu gibi sağlık sorunları nedeniyle de kahve tüketemeyen misafirlerimiz için Decaf (Kafeinsiz) Türk kahvemizi çıkardık. Yine lansman hazırlığında olduğumuz, aroma veya yapay değil gerçek çikolata parçaları ile hazırlanmış ve bambaşka bir kahve deneyimi yaşatmayı hedeflediğimiz Çikolatalı Türk Kahvemiz çok yakında tüketiciyle bulaşacak. Bununla beraber menümüzde yer alan soğuk içecek ve unlu mamul kategorisinde farklı damak lezzetlerine hitap edecek yepyeni ürünler geliyor. Kahve Dünyası Dondurması’na da değinmeden geçmeyelim, yılın 12 ayı servis verdiğimiz ve endüstriyel üretimden uzak ev yapımı tarzında kendi üretimimiz olan dondurmalarımızda, ayın dondurması ürünü ile taze ve mevsiminde hammadde kullanımını öne çıkarak her aya özel ayrı dondurması çeşidini çıkarıyoruz. Miisafirlerimizin de bu özene karşılık vererek, keyifle tükettiği bir lezzet oluyor.

Algötür konsepti çok hızlı büyüyor

Kahve Dünyası Algötür konseptinizle ilgili son gelişmeler nelerdir? Kaç noktada varsınız, bu konseptle ilgili hedefleriniz nelerdir?

Kahve Dünyası Algötür markamız mağaza konsepti olarak Kahve Dünyası’ndan hedef kitlesi, servis anlayışı ve lokasyon seçimleri ile ayrışıyor. Lokasyon olarak üniversite, plazalar, otoban ve şehrin en dinamik noktalarında yer alan mağazalarımızla misafirlerimize aktif yaşamlarında tüketmekten keyif alacakları, pratik, hafif, lezzetli ve besin değerleri yüksek ürünler de sunuyoruz. Özellikle No Serisi olarak adlandırdığımız cold press meyve ve sebze suları, farklı beslenme alışkanlıklarını tercih eden misafirlerimiz için oluşturduğumuz özel bir seri. Spor yapan misafirlerimiz için Pro Serisi ve kahve deneyiminde özellikle yeni jenerasyonun farklı tat keşiflerinde öne çıkan ipeksi bir köpük, yoğun bir kahve aroması ile nitro kahve olarak da bilinen Draft kahvelerimiz, Kahve Dünyası Algötür konseptinin yıldız ürünleri diyebiliriz. Kahve Dünyası Algötür markamız ile mağazacılık hizmet anlayışına yepyeni bir bakış açısı kazandırdık. 2020 yılında Göcek’te 2021 yılında Bodrum ve Marmaris’i de hizmet noktalarımıza eklediğimiz, Kahve Dünyası Algötür Teknelerimiz ile deniz tatili yapan misafirlerimize denizde de servis veriyoruz. Şu an için Türkiye geneli 52 noktada mağazalarımızla, yaz sezonu boyunca Güney’de 3 teknemizle hizmet veriyoruz. Hedefimiz misafirlerimizin daha fazla mağaza içi deneyim yaşayabilecekleri, teknolojinin ürünlerle kombine edileceği, dijital deneyimleri hızlıca adapte etmek ve Kahve Dünyası Algötür mağaza sayımızı artırmak.