Kahve Dünyası, 50 milyon liralık yatırıma imza attı

Altınmarka Grubu, dünyanın en büyük kakao ve endüstriyel çikolata üreticileri arasında yer alıyor. Yaklaşık 30 yıldır da çikolata üretimi ile iştigal eden grubun bünyesindeki 8 şirketten biri olan Kahve Dünyası, Türkiye’nin en büyük yerli kahve zinciri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. İlk mağazasını İstanbul Eminönü’nde 2004 yılında açan Kahve Dünyası, 36 ilde 200’ü aşkın mağazasıyla hizmet yürütüyor. Farklı sektörlerdeki iş birlikleriyle 500 noktada ürünleri satılan markanın istihdamı 2 bin 300’ü buluyor. Kahve Dünyası’nın yurt dışında ise 15 mağazası var. Hali hazırda 400 adet akaryakıt istasyonundaki satış ağlarına, 14 yeni otoban mağazasını ekleyen şirketin, salgın koşullarının hakim olduğu 2020 yılındaki yatırım tutarı bu ay sonu itibariyle 50 milyon TL’yi bulacak.

E-ticaret depo alanını 5 kat büyüttü

Kahve Dünyası CEO’su Kaan Altınkılıç, şirket olarak hem mağazacılık hem de perakende alanında hizmet verdiklerini dile getirerek, “Şirket grubumuza baktığımızda hammadde tedariğindeki gücümüz, Ar-Ge’mizin bulunması, üretimlerimizi kendi tesislerimizde gerçekleştirmemiz bize her iki alanda da ciddi bir esneklik ve çeviklik sağlıyor. Değişen koşullara ayak uydurarak, üretim planlamalarımızı hızla şekillendirebiliyor, gerektiğinde revize edebiliyoruz. Nasıl bütün mağazalarımızın yönetimini kendimiz üstlenerek üstün hizmet standardımızı koruyorsak aynı şekilde üretici kimliğimizle de misafirlerimize en kaliteli ve lezzetli ürünleri sunabiliyoruz” diye konuştu.

Kaan Altınkılıç salgının online mağazacılık alanındaki güçlerini perçinlediğini dile getirerek, “Sürecin ilk ayında mevcuttaki e-ticaret depo alanımızı 5 katı büyüklükte yeni bir depo inşa ederek, operasyonlarımızı daha büyük bir alanda devam ettirdik. E-ticaretin kolaylığına alışan tüketiciler online’dan vazgeçmiyor. Mağazalarımızın geçici olarak kapalı olduğu koronavirüs sürecinde online mağazamızı ilk kez ziyaret eden müşterilerimizin yeni alınan tedbirler çerçevesinde online satın alma davranışının devam edeceğini ve hatta hızlanacağını öngörüyoruz. Koronavirüs süreciyle birlikte online mağazamızı ilk kez kullananların yüzde 30’unun kalıcı olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Dünyada da büyüyor

"Kahve Dünyası olarak büyük şehirlerin yanı sıra otoban mağazalarında, ana caddeler üzerinde mağazalarımızla büyümeye devam ediyoruz. Yurtdışı yatırımlarımız da bu süreçte devam ediyor. Ortadoğu’da mağaza yatırımı gerçekleştirdik. Kahve Dünyası Londra mağazamız 9 Temmuz’da kapılarını tekrar misafirlerine açmıştı, şimdi de online mağazamızla Londra’da Kahve Dünyası severlerle buluşmaya hazırlanıyoruz."

Online trafikte rekor

"Mart ayının ortasından mayıs ayının sonuna kadar geçen sürede online satışlarımızda yüzde 700’lük, ayrıca online mağazamızdaki müşteri trafiğinde de yaklaşık yüzde 650’lik bir artış gözlemledik. Online mağazamızda yeni kullanıcı sayımız, geçen yılın aynı dönemine göre 8 kat arttı. Mağazalarımızın açıldığı ilk günlerde 16 Mart öncesi cirolarımızın yüzde 70’ini yapar hale geldik. Yani misafirlerimiz ne mağazalarımızı ziyaret etmekten ne de online alışverişten vazgeçmedi."