Kahve Dünyası araştırması: Ömrümüzün 3 bin saati kahve içmekle geçiyor

Türk kahvesinin zincir şubeler aracılığıyla yayılmasında ve tüketimin artmasında önemli bir rol üstlenen Kahve Dünyası, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’ne özel geleneksel olarak yaptırdığı araştırmalarına bu yıl bir yenisini daha ekledi. Değişen yaşam alışkanlıkları doğrultusunda Türk kahvesinin kültürümüzdeki yerini analiz etmek hedefiyle bin 200 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, pandemiyle birlikte daha çok Türk kahvesi içilmeye başlandığını ortaya koydu. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 92’si Türk kahvesi tüketiyor. Düzenli olarak Türk kahvesi tüketenler ise haftada ortalama 8 fincan içiyor. Bir kahve sever hayatı boyunca yaklaşık 3 bin saatini Türk kahvesi içmeye ayırıyor.

Türk kahvesi ortalama 7 dakikada içilirken bu sürede en çok Türkçe müzik dinleniyor. Türk kahvesi içerken yapılan sohbetlerin ana konusunu ise bu yıl sağlık ve pandemi oluşturuyor.

En çok orta şekerli seviyoruz

Bağımsız pazar araştırma şirketi İpsos tarafından yapılan araştırmaya göre, Türk kahvesi en çok akşam saatlerinde ve orta şekerli olarak tüketiliyor. Kadınlar erkeklere oranla ortalama olarak daha fazla Türk kahvesi tüketiyor. Ayrıca, katılımcıların büyük çoğunluğu Türk kahvesini lezzeti ve verdiği keyif için tüketiyor. Türk kahvesini erkeklere göre daha fazla tüketen kadınların tercih nedenleri de farklılık gösteriyor. Kadınlar erkeklere kıyasla daha fazla sosyalleşmek ve metabolizmayı hızlandırdığı düşüncesiyle tüketiyor. Kadınların Türk kahvesini evlerinde ve arkadaş/komşu evinde içmeyi tercih ettikleri görülürken, erkeklerin ise genellikle iş yerinde içtiği ortaya çıktı. 45-50 yaş grubundaki kişiler pandemi şartları nedeniyle daha çok evde Türk kahvesi tüketirken; kafe gibi dış mekânlarda tüketimin ise 15-24 yaş grubunda daha fazla olduğu görüldü. Ege ve Akdeniz'de tüketiciler, günde 2-3 kez kahve içerek diğer bölgelere oranla daha fazla tüketim yapıyor. Türk kahvesinin yanında en çok tercih edilen lezzet ise çikolata oluyor.

'Tüketim algısını değiştirdik'

Kahve Dünyası CEO’su Kaan Altınkılıç, kurulduklarından bu yana öncelikli hedefleri arasında Türk kahvesinin kültürünü korumak ve dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi. Altınkılıç, “İlk mağazamızı açtığımızda Türk kahvesi evde içilir gibi bir algı vardı. Bunu değiştirmek için o dönemde ilk etapta Türk kahvesinin ücretini yalnızca 1 lira gibi sembolik bir rakam olarak belirledik. Bu, Türk kahvesinin evden dışarı çıkması adına atılmış çok önemli bir adımdı" dedi. Altınkılıç, Türk kahvesinin bir içecekten çok daha fazlası olduğunu belirterek, "Bu kültürü ve sunum ritüelini daha çok kişiye tanıtmak görevimiz. Yurtiçi ve yurtdışı mağazalarımızda bu deneyimi misafirlerimize yaşatıyoruz" diye konuştu.

Türk Kahvesinin 'en'leri

- En çok seven yaş: 30

- En çok seven cinsiyet: Kadın

- En sevilen türü: Orta şekerli

- En sevilen eşlikçisi: Çikolata

- En sevildiği zaman: Akşam saatleri

En çok Türk kahvesi içtiğimiz kişiler:

-Kadınlar: Arkadaşlarıyla

-Erkekler: Aileleriyle