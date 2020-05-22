Kahve Dünyası, çikolata siparişlerini evlere teslim edecek

22 Mayıs 2020

Kahve Dünyası'ndan yapılan açıklamada, Gaziantep’in boz fıstığı ve yüzde 100 gerçek çikolatayla üretilen el yapımı Roche’tan Lavi’ye, çikolata kaplı lokumdan, her zevke uygun spesiyal çikolatalara kadar birçok seçenek Kahve Dünyası online mağazasında sipariş bekliyor. Yanı sıra Madlen, kakao ile kaplanmış çikolata dolgusuyla Trüf, geleneksel Türk kahvesi ve yöresel filtre kahveler de www.kahvedunyasi. com’dan sipariş verilebiliyor. Kahve Dünyası online mağazasından 100 TL ve 250 TL üzeri siparişlere Türk kahvesi hediye eden Kahve Dünyası, Türk kahvesi ikram ritüelini bu bayramda da sürdürmeye devam ediyor.