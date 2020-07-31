Kahve Dünyası teknelere servis hizmetine başladı

31 Temmuz 2020

Kahve Dünyası Algötür hizmeti ile Marmaris-Göcek hattında tekne tatili yapan müşterilerine servis yapmaya başladı. Teknelere servis hizmetinden faydalanmak isteyenlerin cep telefonu ile bilgi vermesi konum bildirmesi yeterli oluyor.

Kahve Dünyası bu yeni hizmetiyle sadece mağazalarına gelen misafirlerinin ve online mağazası üzerinden sipariş veren müşterilerinin değil, aynı zamanda tekneyle tatile çıkan müşterilerine de servis yapıyor.

30 Temmuz Perşembe günü hizmete başlayan Kahve Dünyası Algötür Tekne, şu anda Marmaris-Göcek hattında demirleyen teknelere hizmet veriyor.