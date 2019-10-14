Kahve Dünyası yurt dışında 15. şubesini Dubai'de açtı

14 Ekim 2019

Avrupa’dan Körfez ülkelerine geniş bir coğrafyada hizmet veren Kahve Dünyası’nın son adresi Dubai oldu. Yurt dışı yatırımlarını sürdüreceklerini dile getiren Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç, 2020 yılı itibariyle Turquality desteği ile Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu’da da yatırım gerçekleştirmek için fizibilite çalışmalarının yapıldığını ifade etti.



Türkiye’nin coğrafi penetrasyonu en yüksek kahve ve çikolata zinciri olan Kahve Dünyası, yurt dışında da yatırımlarına devam ediyor. Marka bu doğrultuda son mağazasını, 2 Ekim 2019’da Dubai’nin merkezi lokasyonlarından birinde konumlanan Ibn Battuta AVM’de açtı.

Kaan Altınkılıç: Lezzetlerimizi ve ikram kültürümüzü dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz

Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç, Dubai mağazası ve yurt dışı yatırımları hakkında bilgi verdi. Başta Türk kahvesi olmak üzere lezzetlerini ve Türk ikram kültürünü dünyaya tanıtmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Altınkılıç, “Yurt dışındaki ilk mağazamızı 2011 yılında Londra’da açtık. Bu mağazamızı, Romanya,

Suudi Arabistan ve Kuveyt’te açtığımız mağazalar izledi. Dubai ile birlikte yurt dışında 15 mağazaya ulaşmış bulunuyoruz. Dubai operasyonumuzu, yurt dışındaki bazı noktalarımızda olduğu gibi master franchise olarak hizmete açtık. Ürünlerimizin neredeyse tamamı

İstanbul’dan gönderiliyor, bu sayede Dubai’deki misafirlerimize,

Türkiye’de sunduğumuz pek çok çeşidi aynı lezzet ve kalitede ulaştırabiliyoruz” dedi.

“2020 yılında Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu’da yeni yatırımlar planlıyoruz”

Yurt dışı yatırımlarına önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayan Altınkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü, “2020 yılında Turquality desteği ile Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu’da yatırım planlıyoruz. Bu doğrultuda fizibilite çalışmaları yaptığımız ülkeler arasında Almanya, Belçika, Hollanda, ABD, Çin ve Japonya yer alıyor.”

Hedef bini aşkın noktaya ulaşmak!

Türkiye’de de 200’ünden fazlası mağaza olmak üzere 500’e yakın satış noktasında tüketicileri ile buluştuklarını dile getiren Kaan Altınkılıç, hedeflerinin önümüzdeki yıllarda yurt içi ve yurt dışında toplam bini aşkın noktada Kahve Dünyası tüketicileri ile buluşmak olduğunu söyledi.