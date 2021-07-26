Kahve Dünyası’na İnsana Saygı Ödülü

Kariyer.net tarafından her sene düzenlenen ‘İnsana Saygı Ödülleri’nin bu yılki kazananları açıklandı. Kahve Dünyası, en çok istihdam sağlayan, en çok başvuru alan ve aday başvurularının tamamını yanıtlayan şirketlere verilen ödüle ikinci kez layık görüldü. 2020 yılında da aynı ödülü alan Kahve Dünyası, böylece üst üste iki yıl İnsana Saygı Ödülü’nün sahibi oldu.

Yeni mağazalarla istihdama sunduğu katkıyı artıracak

Yurt içinde 200’ü aşkın mağaza olmak üzere 1000’e yakın satış noktası, yurt dışında ise 15 mağazası bulunan Kahve Dünyası, her gün 100 bini aşkın kişiye hizmet veriyor. Pandemiye rağmen 2020 ve 2021 yılında kendi tarihinde en fazla yeni mağaza sayısına ulaşan marka, hem genel merkezinde hem de yeni mağazalarıyla çalışan sayısını artırdı. Yatırımlarını istihdamla destekleyen Kahve Dünyası’nın hedefinde yılsonuna kadar yeni mağazalar açarak istihdama yaptığı katkıyı daha da artırmak var.