Kahve Dünyası’ndan Kahve Günü’ne özel ürün

29 Eylül 2020

Günde 100 bin müşteri ağırlayan Kahve Dünyası, 1 Ekim Dünya Kahve Günü’ne özel bir lezzetle hazırlandı. Kahve Dünyası, Arabica çekirdeklerinin özel harmanıyla hazırlanan kapsül kahvelerle, sunduğu hizmetlere yenisini ekledi.

Kahve Dünyası’nın kapsül kahvelerinin kahve severler için Classico, Colombia, Ristretto adında olmak üzere üç ayrı çeşidi bulunuyor. Classico espresso kapsül kahvede, limon ve yaban mersininin yanı sıra çiçeksi tatların baskınlığı hissediliyor. Colombia yöresel çeşidi espresso kapsül kahve, lavanta çiçeği aroması ile kestane ve fındık tatlarının hissedildiği dengeli lezzetiyle öne çıkıyor. Ristretto kapsül kahve ise sert içimli kahveleri tercih edenler için özel bir harman sunuyor. Ristretto kapsül kahve, damaklarda bitter çikolata lezzetini hissettiriyor.

10 üründen oluşan paketlerde satışa sunulan Kahve Dünyası kapsül kahvelere, Kahve Dünyası mağazalarının yanı sıra www.kahvedunyasi.com’dan da ulaşılabiliyor.

Yarım asırdır kahve - kakao ticareti yapan, 30 yıla yakın da çikolata deneyimi bulunan Altınmarka Grubu’nun bünyesinde faaliyet yürüten Kahve Dünyası, yurt içinde 200’ü mağaza olmak üzere 600 satış noktasında hizmet yürütüyor. Yurt dışında ise 15 mağazası bulunuyor.