Kahve Dünyası’ndan umut aşılayan mesajlar

Türkiye’nin coğrafi penetrasyonu en yüksek kahve ve çikolata zinciri olan Kahve Dünyası, yılbaşından bu yana hazırladığı umut dolu mesaj iletişimiyle dikkati çekiyor.

2021 yılının ilk günlerinde yayınlanan ilk mesajda “Hangi fırtına sonsuza kadar sürer?” sorusuyla hepimizin durup düşünmesini sağlayan Kahve Dünyası, bir araya gelmenin ve buluşmaların değerini daha iyi anladığımız ancak biraz uzun süren bu fırtınanın da geçeceğine ve fırtına sonrası güzel günlerde yine bir araya gelineceğine vurgu yapıyor.

“Hangi dağ, aşılamayacak kadar büyüktür?” mesajında ise pandemi, tüm dünyanın karşısına çıkan bir dağa benzetiliyor ve bu yolda yalnız olmadığımıza ve dayanışma ile zirveye hep birlikte çıkacağımızın altının çiziliyor.

Kalpler birlikte attıkça, mesafelerin bize engel olmadığını bizlere bir kez daha hatırlatan ‘Kalbinin sesini hangi gök gürültüsü bastırabilir?" mesajında ise birlikte atan kalpler için ‘özlemek, kavuşmanın yarısı’ mesajı veriliyor.

Kahve Dünyası yıl boyunca güç veren, moral veren, cesaret veren mesajlarıyla karşımıza çıkmaya devam edecek.