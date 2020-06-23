Kahve Dünyası’nın Hazır Al uygulamasına yeni normalde büyük ilgi

23 Haziran 2020

Kahve Dünyası mobil uygulaması ile hayatı kolaylaştırmaya ve teması en aza indirmeye devam ediyor. Kahve Dünyası mobil uygulamasını kullanan misafirlerine, Hazır Al özelliği ile siparişlerini önceden vererek dilediği zaman hiç sıra beklemeden teslim alabilme kolaylığı sunuyor.



“Hepimizin Ortak Noktası” mottosuyla yola çıkan Kahve Dünyası, misafirlerinin hayatını kolaylaştırmak için mobil uygulamasında geçen yıl hayata geçirdiği Hazır Al özelliğiyle, yeni normale uyum sağlamaya çalıştığımız bugünlerde önemli bir fark yaratıyor. Dijitalleşmeyi her zaman odağına alan Kahve Dünyası, son derece inovatif olan bu özellikle misafirlerine hiç sıra beklemeden ve vakit kaybetmeden siparişlerini teslim alma imkanı sunmaya devam ediyor. Kahveden tatlıya, çikolatadan sandviçe tüm lezzetler istenen an kasada veya mağazada hiç sıra beklemeden alınabiliyor.

Sosyal mesafenin hayatımızdaki en önemli kavramlardan biri olduğu bu günlerde tercih sebebi olan ve sıkça kullanılan Hazır Al ile Kahve Dünyası; misafirlerini siparişlerinin hazırlanması ya da ödemesi için mağazada hiç bekletmiyor. Misafirlerine “Siparişini Mobilden Ver, Mağazadan Hazır Al” diyen Kahve Dünyası, ödemeyi kişisel telefonlarından yapma fırsatı sunduğu için siparişler fiziki temas olmadan, yalnızca sipariş kodlarını göstererek teslim alınabiliyor. Böylece Kahve Dünyası misafirlerini ne siparişlerin hazırlanması ne de ödeme yapmak için bekletmiyor. Bu sayede fiziki temas da neredeyse sıfıra indirilmiş oluyor.

Uygulama ile her yerden, istenilen zaman dilimi için sipariş verilebiliyor

Kahve Dünyası mobil uygulamasının Hazır Al özelliğini kullanarak yalnızca üç kolay adımda sipariş oluşturulabiliyor. Uygulamada ilk olarak Hazır Al alışverişi yapılacak mağaza seçiliyor, ardından seçilen ürünler sepete atılıyor. Teslimat zamanı seçilip kredi kartı veya Kahve Dünyası’nın ödül puanı olan Çekirdek ile ödeme yapıldıktan sonra sipariş tamamlanıyor. Kahve Dünyası misafirlerine, kendi belirledikleri saatte seçtikleri mağazaya gittiklerinde, sadece sipariş kodlarını göstererek siparişlerini hiç beklemeden teslim alabilme ve Kahve Dünyası’nın benzersiz lezzetlerinin tadını dilerlerse mağazalarda oturup dilerlerse yolda, ofiste, evde kısacası arzu ettikleri her yerde çıkarma imkanı veriyor. Hazır Al özelliği, mobil uygulamanın sunduğu tüm Kahve Dünyası mağazalarında kullanılabiliyor.