Kahve Dünyası'nın mağaza yatırımı hedefi 50 milyon TL

27 Temmuz 2020

200’ü aşkın mağazasında yaklaşık 2 bin 500 çalışanıyla hizmet veren Kahve Dünyası, hizmet ağını yeni mağazalarla genişletiyor. 2020 yılını 30 yeni mağazayla tamamlamayı planlayan şirket, büyük şehirlerin yanı sıra otoban mağazalarında da ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor.

Hali hazırda 400 akaryakıt istasyonundaki varlığını bu yaz açtığı ve sene sonuna kadar açmayı hedeflediği toplamda 3 otoban mağazasıyla da güçlendirmeyi planlayan Kahve Dünyası, 2020 sonu itibarıyla 50 milyon TL yatırım rakamına ulaşmayı hedefliyor.

Konuyla ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç, yeni normalde Türkiye’nin ve sektörün yeni bir başarı hikayesi yazması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Bu doğrultuda mağaza yatırımlarını ertelemek yerine devam etmeyi tercih ettiklerini belirten Altınkılıç, “Böyle dönemlerde kimi markalar yatırımlarını durdurup elindekileri korumaya odaklanır. Biz ise riskleri doğru şekilde analiz ederek yatırımlarımızı sürdürmeye karar verdik. COVID-19 gündemi nedeniyle ev dışı tüketimin azalmasıyla birlikte online mağazamızda agresif yükselişler gözlemledik. Mart ayının ortasından mayıs ayının sonuna kadar geçen sürede online satışlarımızda yüzde 700’lük artışın yanı sıra online mağazamızı ziyaret eden kişi sayısında da çok ciddi yükseliş yaşandı. Bu artışta elbette yaptığımız yoğun iletişim çalışmaları, doğru pazarlama stratejimiz, indirim ve kampanyalarımız da etkili oldu. Örneğin sevdiklerimizle bir araya gelemediğimiz Ramazan Bayramı döneminde kutu çikolatalarımıza olan talep bir önceki döneme göre yaklaşık 10 kat arttı.” dedi.

Online mağaza operasyonlarını 5 kat büyüttü

Gördükleri yoğun ilgi sonucunda online’a yönelik yatırımlara hız verdiklerini dile getiren Kaan Altınkılıç, koronavirüs sürecinin ilk 1.5 ayında depo yatırımı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Böylece online mağaza operasyonlarını 5 katı büyük bir alanda yürütmeye başladıklarını söyleyen Altınkılıç, "1 Haziran itibarıyla mağazalarımızın yeniden açılmasıyla kahve tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılaştık, herkesin dışarıda olmayı özlediğini gördük. Bu da bize güç verdi ve ürünlerimizi daha çok kişiyle buluşturmak için mağaza yatırımlarımıza aynı kararlılıkla devam ettik. Şimdi bir yandan yeni mağazalar açarken bir yandan da mevcut mağazalarımızdaki “müşteri deneyimini” normalleşme sürecinde daha da keyifli hale getirmek için hali hazırda sunduğumuz teknolojik hizmetlerimize başka hizmet ve sunum alternatifleri de ekliyoruz." diye konuştu.

Londra'ya özel online mağaza açma süreci tamam

Kahve Dünyası olarak Londra’da mağazalarının bulunduğunu anlatan Kaan Altınkılıç, Londra özelinde bir online mağaza açmak için gerekli tüm süreçleri tamamladıklarını aktardı. Yeni normal dönemde de online yatırımlara devam edeceklerini belirten Altınkılıç, mağazalarının kapalı olduğu süreçte online’da hızlı ve doğru aksiyonlar alarak ürünlerini müşteriyleriyle buluşturduklarını kaydetti.

Pandemi sürecinde yeni şeyler öğrendiklerini söyleyen Altınkılıç, "Bu dönemde iç pazarda kazandığımız deneyimden Londra mağazamızda da faydalandık. Yetkili mercilerin aldığı kararlar neticesinde Londra mağazamız 9 Temmuz’da kapılarını misafirlerimize tekrar açtı. Şimdi sırada online mağazamızın açılışı var. Online mağazamız ilk adımda sadece Londra’da Eylül ayı itibarıyla hizmet verecek. İlerleyen dönemlerde durumu değerlendirip İngiltere’nin başka şehirlerine de ulaşabiliriz. Öncelikli hedefimiz Londra’daki Kahve Dünyası severlerin mağazamızda keyifle tükettikleri ürünlerimizi evlerine kadar ulaştırmak. Online için bir depo yatırımı da yaptık. Londra’daki Kahve Dünyası severlerle evlerinde buluşmak için çok heyecanlıyız.” şeklinde konuştu.