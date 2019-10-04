Kahve Dünyası’nın yatırımda yeni rotası Dubai

04 Ekim 2019

İlhan DUMAN

Türkiye’nin yanısıra Körfez ülkeleri, İngiltere ve Romanya’da mağazaları bulunan Kahve Dünyası, son yatırımını 2 Ekim’de açtığı mağazası ile Dubai’de yaptı.

Yurtdışındaki pazarlarına Dubai’yi de eklediklerini belirten Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç, bu ülkede 2 Ekim Çarşamba günü mağazalarını devreye aldıklarını belirtti. Daha önce Suudi Arabistan, Kuveyt, Romanya, İngiltere’de mağazalar açtıkları bilgisini veren Altınkılıç, “Suudi Arabistan’da sekiz, Kuveyt’te yedi, Londra’da bir, Romanya’da iki, Dubai’de de bir mağazamız bulunuyor” dedi.

Bazı ülkelere master franchising ile açıldıklarını ifade eden Altınkılıç, “Franchising hangi ülkeye açılacağımızı belirleyen bir yaklaşım değil. Yatırım kararı aldığımız ülkede büyümemizi destekleyecek olan partner arayışımızda etkili bir unsur. Kahve ve çikolata tüketiminin yoğun olduğu, gelişmiş ülkeler var. Almanya, Belçika, Hollanda, ABD’nin yanı sıra Uzakdoğu’da da Çin ve Japonya’yı değerlendiriyoruz” açıklamasını yaptı.

36 ilde 200 mağazalarının bulunduğu bilgisini veren Altınkılıç, ayrıca, akaryakıt istasyonları gibi noktalarda da ürünlerini tüketiciye sunduklarını, bunlar da dahil edildiğinde yurt genelinde 550 noktada yer aldıklarını kaydetti.