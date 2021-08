Kahve Dünyası’nın ‘Yeşil Termos’u fidana dönüşüyor

Takip Et

Kahve Dünyası, TEMA Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiği “Yeşil Termos” projesini sürdürüyor. Budunyahepimizin.org platformu çatısı altında hayata geçirilen Yeşil Termos projesiyle marka, sürdürülebilir bir yaşam ve çevreye katkı sunmak amacıyla gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma çalışmalarına daha fazla katkı sunmayı planlıyor. Kâğıt ve plastik bardak tüketiminin azaltılmasına da destek olan Yeşil Termos projesi Kahve Dünyası’nın belirlediği sıfır atık prensibine de katkı sunuyor.

Misafirleri adına fidan bağışlıyor

Kahve Dünyası, halen devam eden proje kapsamında 2019 yılında Çanakkale - Gürece Köyü’nde Kahve Dünyası Hatıra Ormanı’nı oluşturmak için dikilen fidanlara her geçen gün yenileri ekliyor. Hatıra ormanında yeni fidanlar büyütmek için Kahve Dünyası, mobil uygulamadan Yeşil Termos alan ya da Yeşil Termosunu altı defa kahveyle dolduran müşterileri adına her defasında bir fidan bağışlıyor. Yeşil Termos projesiyle dikilen her fidan için Kahve Dünyası müşterilerinin e-posta adreslerine sertifikaları gönderiliyor.