Kahve.com, kapasite ve çeşitlilik artışına yönelik yatırım yapacak

Asıl faaliyet alanlarının taze kahve üretimi olduğunu kaydeden Kahve.com kurucusu Levent Aktaş, Çekmeköy’deki tesislerinde 25 ülkeden gelen ham kahvelerin birbirinden farklı reçetelerle kavrulduğunu ve satışa taze olarak sunulduğunu söyledi.

Taze kahve üretiminin yanı sıra İtalyan Caffe Borbone markasının da Türkiye distribütörü olduklarını aktaran Aktaş, ağırlıklı horeca ve perakende kanallarındaki endüstriyel kahve taleplerini de söz konusu markanın çeşitli ürünleri ile karşıladıklarını iletti.

Taze kahve ve endüstriyel kahvenin farklı ürünler olduğunu ve farklı alıcılarının bulunduğunu belirten Aktaş, “Bu noktada biz her iki tercihe de çözümler üretiyoruz. Kahve ekipmanları üreticisi Kanadalı Grosche firmasının da Türkiye ve Avrupa distribütörlüğünü sürdürmekteyiz. Grosche özellikle Kuzey Amerika’da mokapot, termos ve demleme ekipmanlarında yüksek kalite arayanların tercih ettiği bir marka ve biz de bu marka altında çok geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Taze kahve alanında ise aylık 100 ton kahve üretim ve ambalajlama kapasitesine sahip fabrikamızı ihtiyaca göre büyütülebilir bir şekilde tasarlamıştık. 2023 yılının başında kapasite ve çeşitlilik artışına yönelik yatırım planlarımız bulunuyor. Ambalajlama tarafında da bize hız katacak çözümleri takip ediyor, kademeli olarak üretimimize dahil ediyoruz” dedi.

E-ticaret alanındaki büyümeyi çok önceden görerek şirketlerini buna göre modelleyip, altyapılarını ve insan kaynaklarını bu yönde oluşturduklarını bildiren Aktaş, e-ticareti önceki kurumsal iş deneyimlerinden dolayı uzman olduklarını söyledi.

Pandeminin e-ticaret kullanımında bir ivme yarattığına değinen Aktaş, “Ancak biz pandemi öncesinde de hazırdık, yatırımlarımızı bu yönde yapmıştık ve hala da yapmaya devam ediyoruz. E-ticaret; müşterinizi mağdur etmeden, en kaliteli ürünü en hızlı şekilde ulaştırmanın ötesinde yeri geldiğinde kolay ulaşılabilir olmak bile çok önemli bir faktör. Bu yüzden ‘her alışverişimi güvenle yapıyorum’ dedirtebilmek önemli” diye konuştu.

Yeni ürünlere ilgi arttıkça yatırım yapacak

Kendilerini yarı endüstriyel kahve üreticisi olarak konumlandırdıklarını ifade eden Aktaş, bu yıl yeni ürünlerini tüketicilere sunduklarını açıkladı. Tek kullanımlık filtre kahve ürünlerinin büyük ilgi gördüğüne dikkat çeken Aktaş, “İster 1 bardak, ister 1 litre filtre kahve yapmaya uygun ürünler çıkardık. Böylece tüketicinin kafası çok net oluyor. Doğru oranlarla kahvesini yapıyor, fiyat bilinci net oluyor. Kapsül kahvemizi daha önce İtalya’da yaptırıyorduk. Artık bu üretim ülkemizde çok daha kaliteli ve taze şekilde yapılıyor. Yeni ürünlere olan ilgi arttıkça bu ürünlere yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Bu sene ülkemiz ekonomisinde yaşanan gelişmeler neticesinde dolar bazında yüzde 20 gibi bir büyüme ile kapatacağız. Çalışan ve danışmanlarla beraber yaklaşık 20 kişilik bir ekbimiz bulunuyor ve projelere göre bu sayı değişkenlik gösterebiliyor” ifadelerini kullandı.

Organik kahvede 'ECOCERT' sertifikasına sahip

Organik kahve üretimi süreçlerinden de bahseden Aktaş, uluslararası akreditasyonu olan ECOCERT organik sertifikasyon şirketinin kontrolü altında, sertifikalı organik kahve üreticilerinin mahsullerini aldıklarını açıkladı. Organik ürünleri diğer tarım ürünlerinden ayrı araçlarla Türkiye’ye getirdiklerini, ayrılmış ayrı bir alanda kavurup ve paketlediklerini anlatan Aktaş, “Tüm bu süreçleri titizlikle takip ettiğimiz ve kayıt altına aldığımız için gerçek organik kahve arayışında olan tüketiciler gönül rahatlığıyla bizi tercih edebilirler” dedi.

“Kahve sektöründe güven ve sürdürülebilirlik yönetilmesi güç ve en önemli iki konudur” diyen Aktaş, “Bizim için tüketici ürün ile ilgili hiçbir şekilde şüphe duymamalıdır. Ambalaj üzerinde ne yazıyorsa, ambalaj içerisindeki ürünün de aynı olduğunu gönül rahatlığı ile bilmeli” şeklinde konuştu.