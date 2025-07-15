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Kaishan, İZBAŞ’ta fabrika inşaatına başladı

Türkiye’ye yatırım kararı alan Çin merkezli Kaishan Group’un fabrika inşaatı İzmir Serbest Bölgesi’nde başladı. 22 bin metrekare alanda planlanan tesisin, bir yıl içerisinde devreye alınması hedefleniyor. Kaishan, fabrika yatırımı sonrasında kompresör üreterek Türkiye’den ihracat yapacak.

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Kaishan, İZBAŞ’ta fabrika inşaatına başladı
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İzmir Serbest Bölgesi’n­de (İZBAŞ) yatırım kararı alan Çin merkezli Kaishan Group’un fabrika inşaatı başladı. 22 bin metrekare alanda yükse­lecek üretim tesisinin önümüz­deki yıl devreye alınması plan­lanıyor.

Yatırımla ilgili değer­lendirmelerde bulunan İZBAŞ İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, Kaishan üst yönetiminin İZBAŞ’ı tercih etme nedenleri arasında bölge­nin yatırımcılara sunduğu im­kânların yanı sıra, nitelikli işgü­cüne ulaşımın kritik rol oynadı­ğına dikkat çekti.

Dünyaya Türkiye’den kompresör ihraç edecek

1956’da Çin’de kurulan ve 18 ülkede faaliyet gösteren Kaishan, İZBAŞ’ta inşa edeceği fabrika ya­tırımı ile başta jeotermal santral­leri olmak üzere sanayi kuruluş­larında kullanılan kompresörleri üreterek dünyanın farklı coğraf­yalarına ihraç edecek.

Kaishan’ın yatırımının yal­nızca bir üretim tesisi değil; ay­nı zamanda teknoloji, ihracat ve istihdam açısından çok boyut­lu bir dönüşüm hamlesi olarak öne çıktığını kaydeden Sevimli, “Küresel ölçekte güçlü ve köklü bir grubun yatırım rotasında İZ­BAŞ’ın yer alması, bölgemizin uluslararası sanayi yatırımları açısından ne denli stratejik bir noktada konumlandığını ortaya koyuyor. Bugün itibarıyla inşa­at süreci başlayan tesis, yalnız­ca bir üretim altyapısının değil; aynı zamanda yüksek teknoloji, mühendislik kapasitesi ve sür­dürülebilir üretim anlayışının da ülkemize transferinin ilk adı­mıdır.

Proje, tamamlandığında hem yerel istihdamı artıracak hem de Türkiye’nin enerji tek­nolojileri ve sanayi ekipmanları ihracatında güçlü bir aktör ola­rak konumlanmasını destek­leyecek. Yatırımın ilk fazı olan inşaat sürecinin başlaması, bu uzun soluklu yolculuğun en so­mut ve en heyecan verici aşama­sıdır. İZBAŞ olarak, yüksek kat­ma değerli, çevreye duyarlı ve ihracat odaklı her projede oldu­ğu gibi, Kaishan yatırımı özelin­de de tüm desteğimizi vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"İZBAŞ'a ilgi ivme kazandı"

Çin sermayeli şirketlerin Tür­kiye’ye olan yatırım ilgilerinde artış olduğuna işaret eden Eyüp Sevimli, Kaishan yatırımının, ih­racata ve yaratacağı katma değer odaklanması açısından kritik önemde olduğu söyledi. Yüzde 90’ın üzerinde doluluğa ulaşan İZBAŞ’a olan yatırımcı ilgisinde de sevindirici bir ivme gözledik­lerini sözlerine ekleyen Sevimli, geçen aralık ayında satın alınan 153 bin metrekare büyüklüğün­deki genişleme alanının serbest bölgeye dahil edilmesi sonrasın­da yabancı sermayeli yatırımlara çok daha uygun büyüklükte alt­yapısı tamamlanmış sanayi par­seli üretme imkanı bulacakları­nın altını çizdi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL