Kaishan, İZBAŞ’ta fabrika inşaatına başladı

İzmir Serbest Bölgesi’n­de (İZBAŞ) yatırım kararı alan Çin merkezli Kaishan Group’un fabrika inşaatı başladı. 22 bin metrekare alanda yükse­lecek üretim tesisinin önümüz­deki yıl devreye alınması plan­lanıyor.

Yatırımla ilgili değer­lendirmelerde bulunan İZBAŞ İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, Kaishan üst yönetiminin İZBAŞ’ı tercih etme nedenleri arasında bölge­nin yatırımcılara sunduğu im­kânların yanı sıra, nitelikli işgü­cüne ulaşımın kritik rol oynadı­ğına dikkat çekti.

Dünyaya Türkiye’den kompresör ihraç edecek

1956’da Çin’de kurulan ve 18 ülkede faaliyet gösteren Kaishan, İZBAŞ’ta inşa edeceği fabrika ya­tırımı ile başta jeotermal santral­leri olmak üzere sanayi kuruluş­larında kullanılan kompresörleri üreterek dünyanın farklı coğraf­yalarına ihraç edecek.

Kaishan’ın yatırımının yal­nızca bir üretim tesisi değil; ay­nı zamanda teknoloji, ihracat ve istihdam açısından çok boyut­lu bir dönüşüm hamlesi olarak öne çıktığını kaydeden Sevimli, “Küresel ölçekte güçlü ve köklü bir grubun yatırım rotasında İZ­BAŞ’ın yer alması, bölgemizin uluslararası sanayi yatırımları açısından ne denli stratejik bir noktada konumlandığını ortaya koyuyor. Bugün itibarıyla inşa­at süreci başlayan tesis, yalnız­ca bir üretim altyapısının değil; aynı zamanda yüksek teknoloji, mühendislik kapasitesi ve sür­dürülebilir üretim anlayışının da ülkemize transferinin ilk adı­mıdır.

Proje, tamamlandığında hem yerel istihdamı artıracak hem de Türkiye’nin enerji tek­nolojileri ve sanayi ekipmanları ihracatında güçlü bir aktör ola­rak konumlanmasını destek­leyecek. Yatırımın ilk fazı olan inşaat sürecinin başlaması, bu uzun soluklu yolculuğun en so­mut ve en heyecan verici aşama­sıdır. İZBAŞ olarak, yüksek kat­ma değerli, çevreye duyarlı ve ihracat odaklı her projede oldu­ğu gibi, Kaishan yatırımı özelin­de de tüm desteğimizi vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"İZBAŞ'a ilgi ivme kazandı"

Çin sermayeli şirketlerin Tür­kiye’ye olan yatırım ilgilerinde artış olduğuna işaret eden Eyüp Sevimli, Kaishan yatırımının, ih­racata ve yaratacağı katma değer odaklanması açısından kritik önemde olduğu söyledi. Yüzde 90’ın üzerinde doluluğa ulaşan İZBAŞ’a olan yatırımcı ilgisinde de sevindirici bir ivme gözledik­lerini sözlerine ekleyen Sevimli, geçen aralık ayında satın alınan 153 bin metrekare büyüklüğün­deki genişleme alanının serbest bölgeye dahil edilmesi sonrasın­da yabancı sermayeli yatırımlara çok daha uygun büyüklükte alt­yapısı tamamlanmış sanayi par­seli üretme imkanı bulacakları­nın altını çizdi.