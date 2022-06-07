Kaktüs ve geri dönüştürülmüş malzemelerden ayakkabı üretildi

Küresel otoritelerin işaret ettiği 2050 karbon hedefleri doğrultusunda tüketiciler satın alma kararlarının çevresel etkisine daha çok özen gösteriyor. Şirketler de bu trendden hareketle döngüsel iş modelleri benimsemeye, çevre dostu ham maddeler kullanmaya ve sürdürülebilir teknolojilere yatırım yapmaya başladı. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) verilerine göre, küresel karbon emisyonlarının yüzde 10’undan sorumlu olduğu bilinen moda sektöründeki adımlar da hızlandı.

Ayakkabı markası Greyder, karbon ayak izini azaltma hedefleri doğrultusunda, başta okyanuslardaki pet şişeler olmak üzere, sürdürülebilir malzemeler kullanarak ürettiği GreyderLAB koleksiyonunu tanıttı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan GreyderLAB marka direktörü Dilşen Tengirşen, “GreyderLAB koleksiyonumuzla daha iyi bir dünya için yepyeni bir moda hikayesi yazıyoruz. Temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için daha az atık, daha çok kaynak dönüşümü ilkesini benimseyerek karbon ayak izimizi küçültüyoruz.” dedi.

“Karbon ayak izini azaltmanın yolu, döngüsel üretim süreçleri”

Plastik kullanımının yoğun olduğu bir endüstrinin geri dönüşüm açısından da önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Dilşen Tengirşen, “Karbon ayak izini azaltmanın yolu kapalı devre döngüsel üretim süreçleri benimsemekten ve geri dönüşümü iş stratejisinin merkezine yerleştirmekten geçiyor. Greyder olarak GreyderLAB koleksiyonumuzla bu konudaki ilk ve en önemli adımımızı atıyoruz. Okyanuslardan toplanan pet şişelerin dönüştürülmesiyle üretilen kumaşlar, bağcıklar, bitkilerden üretilen doğa dostu deriler ve doğada tamamen yok olabilen tabanlarla üretimde sürdürülebilirliği yüzde 90’a çıkarmayı başardık.” ifadelerini kullandı.

“Eko-tasarım trendi ayakkabı endüstrisini de etkiliyor”

Tüketicilerin satın aldıkları ürünlere dair beklentilerinin geçen iki yılda değişime uğradığına ve sürdürülebilirliğin marka tercihlerini etkileyen bir faktör olduğuna dikkat çeken GreyderLAB marka direktörü Dilşen Tengirşen, açıklamanın devamında şunları kaydetti: “Ürünlerin yaşam döngüleri boyunca olumsuz çevresel etkilerini azaltmak amacıyla çevresel kaygıları ürün tasarımı ve geliştirme süreçlerine dahil etmeyi tanımlayan eko-tasarım trendi, ayakkabı sektöründeki üretim süreçlerine de yansıyor. Bu yaklaşım, çevresel sorumluluğu, şirket hedeflerini ve tüketici beklentilerini aynı anda karşılayan fırsatlar sunuyor. Ayakkabı modasının en çok tercih edilen markalarından biri olarak, GreyderLAB koleksiyonumuzda çevre dostu bir tasarım ve üretim anlayışı benimsiyoruz. Her biri günlük kullanım için tasarlanmış, ‘casual moda’ yaklaşımımızı yansıtan ve sürdürülebilir moda duruşunu yüzde 90 oranında sahiplenen GreyderLAB koleksiyonumuza mağazalarımızdan ve internet sitemizden erişilebiliyor.”

B2Press’in katkılarıyla...