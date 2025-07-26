Kale Grubu, ANDAR’a stratejik ortak oldu

Hayati ARIGAN

Kale Grubu, bünyesinde Kale Havacılık, Kale Jet Motorları ve Kale Pratt & Whitney gibi firmaları barın­dırıyor. Grup, ANDAR ile yapılan or­taklık sayesinde savunmada elektro­mekanik sistemler alanında yetkinlik kazanmayı amaçlıyor. 2012’den bu ya­na insansız hava araçları (İHA) ve gü­düm kitleri başta olmak üzere elektro­mekanik sistemler geliştiren ANDAR ile yapılan ortaklık anlaşmasının töre­ni IDEF 2025’te gerçekleştirildi. Töre­ne, Kale Grubu adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Okyay, Savun­ma ve Havacılık Grup Başkanı Ali Rıza Alptekin, Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Abdullah Çerekçi, ANDAR adına da Kurucu Ortaklar Reşat Hakan Avcı, Serkan Kale ve Gökhan Koyun­cu katıldı. Osman Okyay yaptığı ko­nuşmada, “Elektromekanik sistemler alanında, global oyuncu olma yolunda önemli bir adım attık” dedi.

MilSOFT ve Bulutistan iş birliği

Öte yandan Forte Teknoloji’nin iş­tiraki olan MilSOFT ile Turcon lis­tesinde yer alan Bulutistan arasın­da iş birliği IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapsamında resmiyet kazandı. Bulutistan CEO’su Tevfik Kor ve Forte Teknoloji Genel Müdürü ve MilSOFT Yönetim Kuru­lu Başkan Yardımcısı Hasan Cengiz Bayrak tarafından imzalar atıldı.