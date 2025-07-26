Kale Grubu, ANDAR’a stratejik ortak oldu
Kale Grubu, elektromekanik sistemler firması ANDAR’ın ortağı oldu.
Hayati ARIGAN
Kale Grubu, bünyesinde Kale Havacılık, Kale Jet Motorları ve Kale Pratt & Whitney gibi firmaları barındırıyor. Grup, ANDAR ile yapılan ortaklık sayesinde savunmada elektromekanik sistemler alanında yetkinlik kazanmayı amaçlıyor. 2012’den bu yana insansız hava araçları (İHA) ve güdüm kitleri başta olmak üzere elektromekanik sistemler geliştiren ANDAR ile yapılan ortaklık anlaşmasının töreni IDEF 2025’te gerçekleştirildi. Törene, Kale Grubu adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Okyay, Savunma ve Havacılık Grup Başkanı Ali Rıza Alptekin, Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Abdullah Çerekçi, ANDAR adına da Kurucu Ortaklar Reşat Hakan Avcı, Serkan Kale ve Gökhan Koyuncu katıldı. Osman Okyay yaptığı konuşmada, “Elektromekanik sistemler alanında, global oyuncu olma yolunda önemli bir adım attık” dedi.
MilSOFT ve Bulutistan iş birliği
Öte yandan Forte Teknoloji’nin iştiraki olan MilSOFT ile Turcon listesinde yer alan Bulutistan arasında iş birliği IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapsamında resmiyet kazandı. Bulutistan CEO’su Tevfik Kor ve Forte Teknoloji Genel Müdürü ve MilSOFT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Cengiz Bayrak tarafından imzalar atıldı.