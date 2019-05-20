Kale Grubu, savunma sanayindeki iş hacmini artıracak

20 Mayıs 2019

Kale Grubu’nun yapı ürünlerinde Avrupa’nın 3’üncü, global pazarın 12’nci en büyük seramik karo üreticisi olduğunu bildiren Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay, yapı kimyasalları sektöründe üretim ve satış kapasitesi olarak Türkiye ve bölgede en büyük güç olduklarını vurguladı.

Savunma ve havacılık sektöründe de sektörün önde gelen yerli ve yabancı firmalarının öncelikli tercih ettiği uluslararası sertifikalı ve onaylı parça üreticisi konumunda olduklarını dile getiren Okyay, “Cironun yüzde 2’sini Ar-Ge’ye ayıran inovasyon odaklı bir grubuz. Savunma ve havacılıkta 32 yılı geride bıraktık. Bu süre zarfında çok uluslu üreticilerin paydaşı olarak önemli bir yetkinlik elde ettik” diye konuştu.

Boeing, Airbus, Lockheed Martin gibi çok uluslu firmalar için uçakların yapısal parçalarının üretiminde alt yapımcı olarak faaliyet gösterdiklerini ileten Osman Okyay, diğer taraftan milli savunma ve havacılığın ihtiyaç duyduğu ürün geliştirme ve üretim çalışmalarında aktif rol oynadıklarının altını çizdi.

Bu kapsamda Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayinde yerlileşme programının önemli paydaşlarından biri olduklarını söyleyen Okyay, şöyle devam etti: “Türkiye’nin ilk milli piyade tüfeğinden Turbojet motoru ve ilk insansız hava aracına kadar, birçok yüzde 100 yerli Ar-Ge projesinin ana paydaşı olduk.”

Pratt Whitney ortaklığıyla F-35'lere motor parçaları üretiyor

Bunlara ek, küresel ölçeğin önde gelen uçak motor üreticisi Pratt Whitney firması ile İzmir’de ortaklaşa şirket kurduklarını ifade eden Osman Okyay, söz konusu şirkette F-35’lerin gelişmiş motorunun kritik parçalarını Türkiye’de ürettikleri bilgisini verdi.

2018 yılı Haziran ayında ABD’de gerçekleştirilen törenle F-35’lerin Türkiye’ye teslim edildiğini belirten Okyay, “F-35 olan AA1’de parçası bulunan tek Türk şirketiyiz. Bugün itibarıyla F-35 motoru ile birlikte, bazı ticari havacılık motorlarının parçalarının üretimine devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

En büyük ticaret ortağı ABD

Firmalarının 2017 yılında Türkiye’nin milli savaş uçağı projesi TF-X’e Rolls Royce ile beraber talip olduklarını anlatan Osman Okyay, tüm bunların yanında bugüne kadar taktik insansız hava araçlarından ileri robot sistemlerine kadar pek çok girişim için kuluçka merkezi rolü üstlendiklerinin altını çizdi.

Şu anda en büyük ticaret ortaklarının ABD olduğunu söyleyen Okyay, şunları kaydetti: “Hem ortaklığımız var hem de satışlarımızın büyük kısmını ABD’ye yapıyoruz. Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Spirit, KAI, Northrop Grumman gibi markalara birinci seviye, kritik parçalar üretiyoruz. İzmir’de Pratt&Whitney firması ile ortaklaşa kurduğumuz fabrikada gerçekleştirmiş olduğumuz satışlar da hem Kale Grubu’na hem de Türkiye’nin ihracatına katkı sağlıyor.”

“Kale Quattro’yu kurduk”

Milli savunma ve havacılık projelerinde etkinliklerini arttırıp, daha çok pay sahibi olmak istediklerine işaret eden Osman Okyay, Türkiye’nin ilk milli piyade tüfeği MPT 76’yı MKE ile birlikte geliştirip silahlı kuvvetlerinin hizmetine sunduklarını ifade etti.

Ayrıca, değişik sınıf ve kalibrelerde hafif silahlar geliştirme çalışmalarında da sonuş aşamasına geldiklerini dile getiren Okyay, “Kompozit malzemelerin savunma ve havacılık başta olmak üzere tüm sanayide dönüştürücü bir etkisi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle biz de kompozit malzemelerde derinleşmek üzere Kale Quattro’yu kurduk” şeklinde konuştu.