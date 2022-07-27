Kale Grubu’ndan 230 milyon dolarlık yatırım

65’inci kuruluş yıl dönümünü ve geleneksel Seramik Bayramı’nı kutlayan Kale Grubu, yeni yatırım planlarını açıklarken, Granit Slab yatırım hattının temelini de attı. 80 x 160/160 x 320 ebatlarda 6 milimetre, 10 milimetre ve 20 milimetrelik Mat/Parlak granit üretimi gerçekleştirilecek yeni üretim hattının temeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve protokolün katıldığı bir törenle atıldı. Hattın, 32 milyon euro yatırımla 2022 sonunda üretime başlaması planlanıyor. Granit slab hattı devreye girdiğinde, toplam kapasiteye katkısının 1,5 milyon metrekare, yıllık ciroya katkısının ise ortalama 500 milyon TL olması öngörülüyor. Törende konuşan Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, dünya standartlarında en son teknoloji makine ve fırınlarla donatılacak hatta, üretimin yüzde 70’inin ihraç edileceğini ve ilk etapta 70 kişiye istihdam sağlanacağını açıkladı.

“Yeni yatırım fırsatları araştırıyoruz”

Kale Grubu’nun DNA’sında sanayiciliğin kodlandığını belirten Zeynep Bodur Okyay, şunların söyledi: “Küresel ve yerel pazardaki tüm zorluklara rağmen yatırım yapma şevkimizi asla kaybetmiyoruz. 2022-2026 döneminde 230 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyoruz. Yatırım odağımızda yurt dışında büyüme, yeni iş alanları, dijital dönüşüm, inovasyon ve sürdürülebilirlik var. Önümüzdeki yıllarda ana faaliyet alanlarımızı destekleyen ve geliştiren katma değeri yüksek iş alanlarına odaklanacağız. Grubumuzun yapı sektöründe malzeme, izolasyon, proje ve uygulama alanlarındaki tecrübesinden güç alarak, çatı ve arazi tipi anahtar teslim güneş enerji sistem tasarımı ve kurulumu faaliyetlerini yürütmek üzere yeni yatırım fırsatlarını araştırıyoruz. Bunun yanı sıra enerji depolama sistemleri, yakıt pilleri ve hidrojen enerjisi gibi önümüzdeki yıllarda yaygınlaşması beklenen ileri enerji çözümlerine yönelik incelemelerimiz de devam ediyor. Köklerden göklere uzanan üretim yolculuğumuzu, güncel gelişmeler ve trendler doğrultusunda faaliyet alanlarımızı çeşitlendirerek sürdüreceğiz.”

Toprak ve Sanat Çınarı Sergisi açıldı

Etkinlikte İbrahim Bodur’u anmak üzere, merhum iş adamıyla 50 yılı aşkın dostluğu olan seramik sanatçısı Mustafa Tunçalp tarafından hayata geçirilen 65. Yıl Toprak ve Sanat Çınarı Sergisi de açıldı. Sergide, 1962 yılında Kaleseramik’te başladığı stajla Kale Grubu ile tanışan, 1970 yılından itibaren Kalebodur Sanat Atölyesi'nde birikimlerini gençlere aktaran Tunçalp’in elinden çıkan 75 eser ziyaretçilerle buluştu.