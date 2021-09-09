Kale Kilit, alanında 13’üncü kez ihracat şampiyonu oldu

Kale Kilit, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB) düzenlediği ‘İhracatın Metalik Yıldızları Ödülleri’nde, 'Metal Hırdavat Kategorisi’nin ihracat lideri oldu.

100’den fazla ülkeye satış gerçekleştiren şirket, 2020 yılı ihracat performansları dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda aldığı ödül ile faaliyet alanında 13’üncü kez ihracat şampiyonu seçildi.

Toplam ciro içindeki ihracat payını artırmayı hedefliyor

Farklı pazar dinamikleri ve coğrafyalara özgü güvenlik beklentisine yönelik ürünler ürettiklerini söyleyen Kale Kilit İhracat Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan Mumcu, Türkiye’de kilit ve silindirin jenerik markası olduklarını vurguladı.

Çerkezköy fabrikasında günde 150 bin adet kilit ve 80 bin adet silindir üretim kapasitesine sahip olduklarını bildiren Mumcu, şunları kaydetti: “Batı Avrupa, Rusya, Balkanlar, Ortadoğu ve Afrika gibi kilit sektöründe dünyanın büyük global üreticilerinin hâkim olduğu pazarlarda tercih edilen en önemli markalar arasında yer alıyoruz. Hem kapasite hem de pazar payındaki liderliğimizi sürdürülebilir kılma hedefiyle; odağımızdaki yurt dışı pazarlarda daha fazla söz sahibi olmak ve bir dünya markası haline gelmek istiyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda, Moskova’yı üs olarak seçerek 2019 yılında Rusya Ofisi’mizi hizmete açtık. Bölgede aynı zamanda showroom ve depomuz ile de faaliyet gösteriyoruz. Rusya ve potansiyel bulduğumuz diğer ülkelerde yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki dönemde ciromuz içindeki ihracat payımızı daha da artırmayı amaçlıyoruz.”