Kale Kilit, yeni nesil ürünlere yöneliyor

16 Mayıs 2019

Ar-Ge ekipleriyle piyasa şartlarına uygun, tüketicilere yeni alışkanlıklar kazandıracak, özgün ve patentli yeni nesil ürünler imal ettiklerini kaydeden Kale Kilit Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Sinan Yorgancıgil, “Elektronik, mekanik ve mekatronik alanlarda 26 mühendisten oluşan Ar-Ge ekibimiz ile yeni projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Portföyümüzü her yıl katma değeri yüksek, teknolojik ürünlerle genişletiyoruz. Ar-Ge çalışmalarına bir bütün olarak bakıyoruz ve Kale Endüstri Holding’in gelirinin yüzde 2’sini Ar-Ge’ye ayırıyoruz” dedi.

Kale Endüstri Holding bünyesinde faaliyet gösterdiklerini ve Çerkezköy Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 380 dönüm üzerine tesislerinin kurulu bulunduğunu aktaran Sinan Yorgancıgil, yaklaşık 110 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikalarında üretim yaptıklarını söyledi.

Çelik kapı sektörünün Türkiye’deki öncüsü olduklarını dile getiren Yorgancıgil, ayrıca 2015 yılında Türkiye’nin TSE laboratuvarlarında test edilmiş 6’ncı seviye güvenliğe sahip ilk kapı üreticisi olduklarını öne sürdü.

‘Gizli Kahramanlar’ adını verdikleri yüksek güvenlik ve kaliteli donanımlarıyla, çelik kapı sektöründeki standartları belirlediklerini ifade eden Yorgancıgil, çelik kapılarında kullanılan güçlendirilmiş malzemelerin kötü niyetli girişimlere karşı artırılmış güvenlik sunduğunu iletti.

İlk konsept mağazasını Vadistanbul’da hizmete açtı

Diğer taraftan kapı ve pencere sistemleri sektöründe ise PVC, alüminyum ve ahşap profillere uygun ürünleri ile önde gelen markalardan biri olduklarını bildiren Yorgancıgil, “Sektörde lokomotif konumdaki ürünlerimizle, Türkiye’de ilk defa kaldırma sürme sistemini üreten marka olduk. Kale kapı pencere sistemleri olarak sahip olduğumuz üretim kapasitemizle sadece Türkiye’de değil, dış pazarda da söz sahibiyiz. Başta Rusya olmak üzere; İran, Irak, Ukrayna gibi birçok ülkede çevre ve insan sağlığını ön planda tutan ürünler sunuyoruz. Buna ek olarak son yıllarda Avrupa’ya da ihracata başladık ve bu pazarda büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Ürünlerini son teknoloji otomasyona dayalı modern bir altyapı ile entegre bir şekilde ürettiklerini işaret eden Sinan Yorgancıgil, fabrikalarında el değmeden işleyen tam otomatik Alkali Çinko Kaplama Tesisi ve Laklama Ünitesi, Kale Kapı Pencere Sistemleri’nin teknolojik alanında önemli yatırımlar arasında bulunduğunu belirtti.

“Global marka hedefi için adımlar atmaya başladık”

Güvenliğin entegre bir kavram olduğu bilinciyle, birbirine entegre güvenli ürün ve hizmetleri geliştirdikleri bilgisini veren Yorgancıgil, kilit ve silindir ile başlayan ürün gamlarına; çelik kapı, yangın kapısı, çelik kasa, alarm, kamera ve pencere sistemlerin geliştirmelerin temelinde entegre güvenlik vizyonlarının olduğunu aktardı.

Söz konusu sistemlerin birbiriyle uyumlu ve bağlantılı çalıştığında güvenliğin daha kuvvetli bir şekilde sağlanmış olduğuna değinen Yorgancıgil, “2018’in ikinci yarısında bu amaca yönelik güvenlik ürünlerimizi bir arada sergilediğimiz ilk konsept mağazamızı genel merkezimizin de bulunduğu Vadistanbul’da hizmete açtık. Yaklaşık 450 metrekarelik konsept mağazamızda ziyaretçiler yeni ürün ve teknolojileri görüyor” ifadesini kullandı.

Firmaları açısından yılın ilk çeyreğin kapanış rakamlarının belli olmamakla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre bütçeledikleri büyümeye paralel bir gidişat olduğunu söyleyen Sinan Yorgancıgil, söz konusu gidişatın yılın geri kalanında da benzer şekilde gitmesini, tüm ürün ve hizmet kategorilerinde geçen seneye göre bir büyüme hedeflediklerini iletti. Ayrıca şu anda hem kapasite hem de pazar paylarını korumak ve sürdürülebilir kılma hedefiyle hareket ettiklerini açıklayan Yorgancıgil, “İç pazardaki rekabette ve hedeflediğimiz dış pazarlarda daha fazla etkili olmak için global bir marka haline gelmek istiyoruz. 2019 yılında buna yönelik organizasyonel ve operasyonel adımları atmaya başladık ve yıl boyunca da atmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.