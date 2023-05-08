Kalekim, 2023 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Kalekim, 2023 yılının Ocak- Mart dönemini kapsayan ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Ulusal ve uluslararası pazarlarda yaşanan savaş, enerji ve resesyon endişelerine rağmen 2022 yılında, tüm ürün gruplarında başarılı bir satış grafiği sergileyen Kalekim, yeni yılda da bu istikrarlı başarısını devam ettirdi.

Yılın ilk üç ayında net satışlarını %99 artırdı

2023 yılının ilk çeyreğinde net dönem karını, bir önceki yılın aynı dönemine göre, %43 oranında artıran Kalekim, geçen yıl aynı dönemde 70,8 milyon TL olan net dönem karını bu yılın aynı döneminde 101,4 milyon TL’ye çıkarttı. Yılın ilk üç ayında net satışlarını %99 artışla 602,2 milyon TL’ye yükselten şirket, yurt içinde ve yurt dışında da ortaya koyduğu başarılı performansı ile 2023’e güçlü bir giriş yaptı.

Yılın ilk çeyreğini değerlendiren Kale Holding CFO’su Haluk Alperat, Kalekim’in 2023 yılına iyi bir başlangıç yaptığını belirterek, şunları söyledi;

“Ülke olarak, yılın henüz başında deprem felaketi ile sarsıldık. Depremin ardından başta afet bölgesi olmak üzere ülkemiz adeta hızlı bir imar sürecine girdi. İnsanlarımıza güvenli yaşam alanları sunmak adına özellikle deprem bölgesinde yoğun bir inşa çalışması yürütülüyor. Devlet öncülüğünde yürütülen bu yeniden inşa sürecinin yanında, aynı zamanda yapı stokunun güçlendirilmesi noktasında da önemli adımlar atılıyor, destekler açıklanıyor. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), 11 ilde büyük yıkımlara neden olan depremlere ilişkin bölgenin yeniden inşası için gerekli maliyetin 46 milyar doları bulabileceğini açıkladı.

İlk sırada da yaklaşık 28,9 milyar doları bulacağı tahmin edilen yıkılan ve ağır hasar nedeniyle kullanılamayacak durumdaki binaların yeniden yapılması geliyor. Yine orta ve az hasarlı konutların onarımı ve güçlendirmeleri için 2,6 milyar dolar, ticari binaların yapım ve onarımı için 3,4 milyar dolar ve kamu binalarının yapım ve onarımı için de 2,5 milyar dolar harcanacağı hesaplandı. Yani önümüzdeki süreçte şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için çok zorlu ve uzun bir süreç bizleri bekliyor. Biz, sahip olduğumuz üretim gücümüz ile sektörün ihtiyaç duyduğu ürünleri en hızlı şekilde pazara sunmak noktasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Kurulduğu günden bu yana 50 yıldır sektörüne güç veren Kalekim, bu zorlu süreçte de yine ülkesinin ve insanının yanında olmaya devam edecektir.”

"Yılın ilk çeyreğinde güçlü bir performans ortaya koyduk"

2022’deki başarılı performanslarını 2023 yılına da taşıdıklarını vurgulayan Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu, ilk üç ayda ulaştıkları rakamlar ve yapmayı planladıkları yatırımlara ilişkin şunları kaydetti;

“2022 yılı bizim zorlukları başarıya çevirdiğimiz bir yıl oldu. 2023 yılına da yine aynı istikrarlı performansımızı sürdürüyoruz. Deprem sonrası başlatılan yeniden inşa ve yapı stokunun güçlendirmesine yönelik çalışmalar, sektörün geleceğine yönelik beklentileri de pozitif yönde güçlendirmiş durumda. Biz bu konuda üretim gücümüz ile pazara katkı sunmayı amaçlıyoruz. Kalekim olarak, satış ve finansal başarı noktasında yılın ilk çeyreğinde güçlü bir performans ortaya koyduk.

Yurtiçi pazarda gerçekleşen deprem ve ana ihracat pazarı Irak’ta yaşanan makroekonomik olumsuzluklara rağmen, üç aylık dönemde geçen yıl aynı döneminde 70,8 milyon TL olan net dönem karımızı, %43 oranında artırarak, 101,4 milyon TL’ye çıkardık. Yine yurt içi satışlarımızı bir önceki yılın aynı dönemine göre %126, yurt dışı satışlarımızı da %56 oranında artırdık. Yılın ilk çeyreği itibariyle net satış gelirimiz de bir önceki yılın aynı dönemine göre %99 oranında artarak, 602,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Hedefimiz sektöre yönelik beklentiler ışığında, Cumhuriyetimizin 100’üncü ve bizim de 50’nci yılımız olan 2023’te bu güçlü performansımızı sürdürmek ve yeni başarılarla taçlandırmak.

"6-6,5 milyon dolarlık bir güneş enerjisi yatırımı planlıyoruz"

Bununla birlikte bu dönemde, ayrıca yeni yatırımlarla sektördeki etkinliğimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu noktada savaş ve sonrasında yaşanan enerji krizinin neden olduğu maliyet artışlarını daha kontrol edilebilir hale getirmek adına güneş enerjisi yatırımı yapma kararı aldık.

Bu kapsamda gerek sürdürülebilirlik hedeflerimize katkı sunmak gerekse de sektördeki yeşil dönüşüme öncülük etmek adına, Yozgat Yerköy’deki Kaleseramik Özel Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yaklaşık 6-6,5 milyon dolarlık bir güneş enerjisi yatırımı planlıyoruz. Şirket kaynakları ve yeşil finansman imkanlarıyla yapmayı planladığımız bu yatırım ile hem enerji maliyetlerimizi düşürmeyi hem de karbon ayak izimizi küçülterek, ülkemizin 2053 Net Sıfır emisyon hedeflerine güçlü bir katkı sunmayı amaçlıyoruz.”