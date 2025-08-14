Kalekim, 2025 yılı için hedeflerini sabit tuttu

Kalekim, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla 2025 yılı ikinci çeyrek faaliyet sonuçlarını ve yıl geneline ilişkin beklentilerini paylaştı.

Şirket, 2025 yılı için dolar bazında net satış büyümesi beklentisini yüzde 6-12 aralığında korudu. Net satışların ton bazında büyüme beklentisi ise Türkiye için yüzde 3-8, uluslararası pazarlar için yüzde 15-20 olarak sabit kaldı.

Kârlılık tarafında, FAVÖK marjı yüzde 20-25 aralığında korunurken, işletme sermayesinin net satışlara oranı da yüzde 10-15 seviyesinde tutuldu.

Yatırım planında herhangi bir değişikliğe gidilmedi ve 700-800 milyon TL aralığındaki hedef teyit edildi.

Kalekim, açıklamasında mevcut beklentilerini sürdürmesinde, Türkiye ve uluslararası pazarlarda yılın geri kalanında öngördüğü talep trendlerinin etkili olduğunu vurguladı.