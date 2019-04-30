Kalekim, 45 milyon TL'lik fabrika yatırımı gerçekleştirdi

30 Nisan 2019

Kuruluşundan itibaren yapı kimyasalları alanında faaliyet gösteren Kalekim, inşaat sektöründe kullanılan seramik yapıştırıcısından derz dolguya, ısı ve su yalıtımı ürünlerinden dekoratif sıva ve boyaya kadar geniş yelpazede üretim yapıyor.

Balıkesir’de organize sanayi bölgesi (OSB) içinde 45 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Kalekim Genel Müdürü Altuğ Akbaş, “Bu yatırımla hizmete açılan 51 bin metrekarelik sahada, 25 bin metrekarelik kapalı alana sahip yedinci fabrikamızda üretime başladık” dedi.

Yapı kimyasalları sektöründe yaklaşık yüzde 50’lik pazar payına sahip olduklarını ifade eden Altuğ Akbaş, yeni tesisleri ile birlikte lojistik, hammadde ve pazara yakınlığı ile dikkat çeken Balıkesir’in de devreye alınmasıyla İstanbul, Isparta, Mersin, Yozgat, Erzurum ve Mardin’de yer alan fabrikaları ile yedi ilde yedi coğrafi bölgeye hizmet verdiklerinin altını çizdi.

Akbaş, yatırımları ile aynı zamanda kentin sanayileşmesine ve ticaretinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

80 ülkeye ihracat yapıyor

Endüstriyel zemin ürünleri alanında her türlü harç ve katkı malzemelerinin üretimini yaptıklarını bildiren Altuğ Akbaş, yapı kimyasalları fabrikalarında yıllık toplam 900 bin ton yapı kimyasalı ve 100 bin ton boya ve sıva üretim kapasitesine sahip olduklarını kaydetti.

Akbaş, “Üretim ve satış kapasitesinde Türkiye ve bölgede birinci sırada yer alıyoruz. Bugün itibarıyla global pazarın pek çok yerinde güçlü bir dağıtım ağıyla, ürünlerimizi 80 ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturuyoruz” diye konuştu.

İhracatlarının yüzde 6’sını Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 35’ini Ortadoğu’ya, geri kalanını global pazardaki diğer ülkelere yaptıklarını ileten Altuğ Akbaş, yurtdışı pazarlarda yerinde üretime yönelerek, küresel bir marka olma yolunda ilerleyip, özellikle Orta Avrupa ve Afrika’da farklı açılımlara ağırlık verdiklerinin altını çizdi. Diğer yandan kuruluşlarından bu yana yurtiçinde ve bölgede yapı kimyasalları sektöründe liderliklerini koruduklarını anlatan Akbaş, şöyle devam etti: “Bizim için yurtdışı yatırımları yakın gelecekteki planlarımızın başında geliyor. İhracat anlamında Türkiye’nin yakın coğrafyası bizim için oldukça önemli.”

Boya ürünlerini tek marka altında toplamayı planlıyor

Öte yandan, Kenya’da 2016 yılında bir yatırım projesine başladıklarını dile getiren Altuğ Akbaş, yatırım planlarında bir sonraki rotalarının Cezayir olacağına ve burada da yatırım ortaklığı modeliyle ilerleyeceklerine işaret etti.

Bütün boya ürünlerini tek marka altında toplayıp pek çok yenilikçi uygulamayı hayata geçirmeyi planladıklarının altını çizen Akbaş, “Kalekim’i rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri Ar-Ge’ye yaptığı yatırımdır ve inovasyon en önemli şirket stratejilerimizden biridir” ifadesini kullandı.

Ürettikleri ürünlerden, sundukları hizmetlere tüm süreçlerde inovasyonun önemine inandıklarını anlatan Altuğ Akbaş, bu anlamda kuruluşu çok uzun yıllar öncesine dayanan ve her geçen gün güçlenen ve büyüyen bir Ar-Ge bölümlerinin bulunduğunu söyledi.

Ar-Ge alanında 2017 yılında önemli bir adım attıklarını belirten Akbaş, şunları kaydetti: “Kalekim’in Avcılar’daki tesisi, Ar-Ge merkezi olarak tescillendi. Kalekim Araştırma ve Geliştirme Bölümü’nde çimento, akrilik, epoksi, poliüretan gibi kimyaları içinde barındıran seramik uygulamaları, su yalıtımı, ısı yalıtımı, zemin sistemleri, boya, sıva, yüzey hazırlık malzemeleri gibi oldukça geniş ürün gamı için geliştirme ve iyileştirme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.”