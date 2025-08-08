Kalekim, Fas’taki ayak izini ortaklık yaparak büyütüyor

22 Temmuz 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğ­rultusunda gerçekleştirilen işlem kapsamında, 518 adet pay karşılığında yaklaşık 696 bin 689 TL peşin ödeme ya­pıldı. Toplam sermayesi 300 bin Fas Dirhemi (yaklaşık 1,3 milyon TL) olan şirketin ser­mayesinin 5 milyon 500 bin Fas Dirhemi’ne çıkarılması (yaklaşık 25 milyon TL) plan­lanırken, Kalekim Lyksor da bu sermaye artırımına katı­larak yüzde 51,8 payını koru­maya devam edecek.

“2025 sonunda üretime başlayacağız”

Kalekim Genel Müdürü Soner Çetinkaya, yurt için­de ve yurt dışında daha güç­lü bir Kalekim yaratma he­defiyle yatırımlarda devam ettiklerini belirterek, “Ka­lekim olarak, bağlı ortağı­mız Kalekim Lyksor Kimya ile Fas’ın Kazablanka kentin­de kurulu olan Lyksor Maroc SA şirketine ortak olduk. Yurt dışı yatırım stratejimiz doğ­rultusunda attığımız bu adı­mı, Kalekim’in küresel bü­yüme vizyonunun bir parça­sı olarak değerlendiriyoruz. Söz konusu yatırımı, yaklaşık 1 milyon euroluk bir sermaye ile hayata geçirmeyi planlıyo­ruz. 25 bin ton üretim kapa­sitesine sahip olacak bu yeni tesisle Fas’taki üretime 2025 yılının son çeyreğinde başla­mayı hedefliyoruz” dedi.

“Kuzey Afrika pazarındaki varlığımızı güçlendireceğiz”

Kalekim Lyksor Genel Mü­dürü Bimen Kadiroğlu ise yatırımın bölgesel etkinlik­lerine önemli bir katkı yapa­cağını vurgulayarak, “Fas’ta hayata geçirdiğimiz bu yatı­rımı, gelecek hedeflerimiz adına çok önemsiyoruz.

Be­ton ve çimento kimyasal­ları üretimi ve satışı yapan Lyksor Maroc’un, hem Ka­lekim’in bölgedeki varlığı­nı güçlendirmesi hem de orta-uzun vadede gelir ve kârlılığımıza katkı verme­sini bekliyoruz. Bu yatırım­la, aynı zamanda Kuzey Af­rika pazarındaki varlığımı­zı güçlendirmeyi ve stratejik pazarlarda yerel üretim ka­biliyetimizi geliştirerek ope­rasyonel verimliliğimizi ar­tırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.