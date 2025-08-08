Kalekim, Fas’taki ayak izini ortaklık yaparak büyütüyor
Kalekim, yurt dışı hedefleri doğrultusunda önemli bir yatırıma imza attığını duyurdu. Şirket, özellikle Kuzey Afrika pazarındaki varlığını güçlendirmek adına bağlı ortağı Kalekim Lyksor Sanayi A.Ş, Fas merkezli Lyksor Maroc Sarl şirketine yüzde 51,8 oranında ortak oldu.
22 Temmuz 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerçekleştirilen işlem kapsamında, 518 adet pay karşılığında yaklaşık 696 bin 689 TL peşin ödeme yapıldı. Toplam sermayesi 300 bin Fas Dirhemi (yaklaşık 1,3 milyon TL) olan şirketin sermayesinin 5 milyon 500 bin Fas Dirhemi’ne çıkarılması (yaklaşık 25 milyon TL) planlanırken, Kalekim Lyksor da bu sermaye artırımına katılarak yüzde 51,8 payını korumaya devam edecek.
“2025 sonunda üretime başlayacağız”
Kalekim Genel Müdürü Soner Çetinkaya, yurt içinde ve yurt dışında daha güçlü bir Kalekim yaratma hedefiyle yatırımlarda devam ettiklerini belirterek, “Kalekim olarak, bağlı ortağımız Kalekim Lyksor Kimya ile Fas’ın Kazablanka kentinde kurulu olan Lyksor Maroc SA şirketine ortak olduk. Yurt dışı yatırım stratejimiz doğrultusunda attığımız bu adımı, Kalekim’in küresel büyüme vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Söz konusu yatırımı, yaklaşık 1 milyon euroluk bir sermaye ile hayata geçirmeyi planlıyoruz. 25 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak bu yeni tesisle Fas’taki üretime 2025 yılının son çeyreğinde başlamayı hedefliyoruz” dedi.
“Kuzey Afrika pazarındaki varlığımızı güçlendireceğiz”
Kalekim Lyksor Genel Müdürü Bimen Kadiroğlu ise yatırımın bölgesel etkinliklerine önemli bir katkı yapacağını vurgulayarak, “Fas’ta hayata geçirdiğimiz bu yatırımı, gelecek hedeflerimiz adına çok önemsiyoruz.
Beton ve çimento kimyasalları üretimi ve satışı yapan Lyksor Maroc’un, hem Kalekim’in bölgedeki varlığını güçlendirmesi hem de orta-uzun vadede gelir ve kârlılığımıza katkı vermesini bekliyoruz. Bu yatırımla, aynı zamanda Kuzey Afrika pazarındaki varlığımızı güçlendirmeyi ve stratejik pazarlarda yerel üretim kabiliyetimizi geliştirerek operasyonel verimliliğimizi artırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.