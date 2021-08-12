Kalekim, ilk yarıda kârını yüzde 300’e yakın artırdı

Sahip olduğu geniş ürün yelpazesiyle faaliyetlerine devam eden yapı kimyasalları üreticisi Kalekim, 2021 yılı ilk yarı finansal sonuçlarının açıkladı. Buna göre, şirketin net dönem kârı yüzde 297,4’lük artışla 17,4 milyon TL’den 51,7 milyon TL’ye ulaştı.

Kalekim’de Mayıs 2021’de başarılı bir halka arz programı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kale Holding CFO’su Haluk Alperat, “Kalekim, sektörünün lideri ve ülkemizin bu alandaki çok önemli bir değeri konumunda bulunuyor. Bu değer hem ulusal hem de uluslararası pazarda başarısının üstüne her gün yenilerini ekleyerek, büyüme ve güçlenmeye devam ediyor. 2021 yılının ilk döneminde ulaştığımız finansal rakamlar da, bunu açıkça ortaya koyuyor.” değerlendirmesini yaptı.

Yurt içinin yanı sıra ürünlerini 80’e yakın ülkede tüketicilerle buluşturan Kalekim’in 2021’in ilk yarısında net dönem karını, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 300’e yakın oranda artırdığına dikkat çeken Alperat, böylece şirketin dönem kârının 51.7 milyon TL’ye ulaştığını bildirdi.

İçi satışlarda yüzde 58.3, ihracatta yüzde 78.1’lik artış yakaladı

Şirket olarak her zaman daha büyük hedefler için çalıştıklarını belirten Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ise, şunları söyledi: “Pandemi ve tedarik zincirindeki kopmalar sebebiyle yaşanan maliyet artışlarına rağmen yılın ilk döneminde, tüm ürün gruplarımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarımızı ciddi oranda artırmayı başardık. Yurt içi satışlarında; seramik uygulamaları ürün grubunda yüzde 63.5, boya ve sıva ürün gruplarında yüzde 34.4, su yalıtımı ürünlerinde yüzde 53.1 ve diğer ürünlerde de yüzde 62.3 olmak üzere toplamda yüzde 58.3’lük bir artış elde ettik. Bunun yanında yurt dışı satışlarımızda da bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 78.1’lik bir artış yakaladık. Yurt dışı pazarlarımız arasında ilk sırada bulunan Irak’a olan ihracatımızı yüzde 118, ikinci sıradaki Fransa’ya ise, yüzde 137 oranında artırdık. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımız da sürüyor. Son olarak, Mardin Konsantre Yatırımı ile yurt dışı satışlarını desteklemek üzere bir adım attık. Cezayir’deki, Sarl Ha Building bağlı ortaklığının devlet kredi desteği onaylandı. Bugün, dünden daha güçlü bir şekilde, büyük hedeflere doğru yürümeye devam ediyoruz.”