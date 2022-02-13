Kalekim, Lyksor Kimya’nın yüzde 75’ini satın aldı

Yapı kimyasalları alanında faaliyet gösteren Kalekim, büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor.

2021 yılında yurt içi ve yurtdışı yatırımlarını sürdüren Kalekim, son olarak Mardin’deki fabrikasına 23 milyon TL’lik ek hat yatırımı yapmıştı.

2022 yılına da yatırımla başlayan Kalekim, bu kez de inşaat malzemeleri sektöründeki portföyünü daha da güçlendirmek amacıyla Lyksor Kimya’nın yüzde 75’ini satın aldı.

Satışlarının yüzde 13’ünü ihraç ediyor

Yurt içinin yanı sıra yurt dışında da çimento ve beton üreticileri ile kimyasal katkı üreticilerine kendi geliştirdiği hammaddelerle ürün sunan Lyksor Kimya, İzmir Kemalpaşa’daki 3 bin 600 metrekare ve Diyarbakır’daki 800 metrekarelik kapalı alana sahip iki fabrikasında üretim gerçekleştiriyor.

Yıllık 100 bin ton beton katkısı, 10 bin polimer, 10 bin 200 ton su azaltıcı, kıvam koruyucu, priz süresi geciktirici ve hızlandırıcı, 4 bin 150 ton kalsiyum nitrat ve nitrit üretme kapasitesine sahip şirket, satışlarının yüzde 13’ünü ise Gürcistan, Kosova, Ukrayna, Kazakistan, İran, Irak, Cezayir, Fas ve Batı Afrika ülkelerine gerçekleştiriyor.

Sahip olduğu potansiyel ile sektörün güçlü firmaları arasında yer alan Lyksor Kimya, pandeminin etkili olduğu 2020 yılında yaklaşık 100 milyon TL’lik, 2021 yılında ise yaklaşık 210 milyon TL’lik net satış gerçekleştirdi.

“Daha daha güçlü bir Kalekim yolunda bir adım daha attık”

Satın almaya ilişkin açıklama yapan Kale Holding CFO’su Haluk Alperat, Kalekim’in sahip olduğu potansiyel ve ortaya koyduğu başarıyla sadece Kale Grubu’nun değil, aynı zamanda sektörünün ve Türkiye’nin önemli bir değeri konumunda olduğunu söyledi.

Daha büyük hedeflere yol almak için 2021 yılının Mayıs ayında yeni bir yolculuğa çıktıklarını aktaran Alperat, şunları söyledi: “Bu yolculuğun başında Kalekim’in halk arz programı vardı. Başarıyla tamamladığımız halk arz programımızın ardından ise taahhüt ettiğimiz adımları peş peşe atmaya başladık. Bu kapsamda daha büyük ve daha güçlü bir Kalekim yolunda ilk adımımızı da geçen yıl Mardin’de attık. Ortadoğu pazarına yakınlığı nedeniyle bizim için stratejik bir öneme sahip olan Mardin’deki fabrikamıza yurt dışı yatırımlarımıza destek amacıyla 23 milyon TL’lik ek hat yatırımı yaptık. Bugün ise, yurt içi pazarına yönelik yeni bir adım daha atarak, yapı kimyasalları sektörünün önemli firmalarından Lyksor Kimya A.Ş.’nin yüzde 75’ini satın alıyoruz. Yapı kimyasalları ve beton teknolojileri alanında kısa sürede büyük bir başarı ortaya koyan bu şirketin, büyüme hedeflerimize önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. İnşaat malzemeleri sektöründe mevcut ürün portföyümüze, beton katkısı, boya, poliüretan ve epoksi alanlarında inorganik büyüme fırsatları sağlayacak olan bu satın almanın, hem Grubumuza, hem Kalekim’e, hem de ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.”

“Potansiyeli ve imkanları ile gücümüze güç katacak”

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ise, şunları kaydetti: “Yönetim Kurulumuz, Lyksor Kimya’nın toplam paylarının, hisse devrinin gerçekleşeceği kapanış tarihinde, sözleşmede kararlaştırılan esaslara göre fiyat düzeltmesi söz konusu olmak kaydıyla yüzde 75'inin 125 milyon TL karşılığında satın alınmasına karar verdi. 1973 yılında tek bir fabrikada, seramik yapıştırıcıları üretimi ile başlayan yolculuğumuz, şu anda Balıkesir’de 2 olmak üzere, İstanbul, Yozgat, Isparta, Mersin, Erzurum, Mardin ve Arnavutluk’un başkenti Tiran’da kurulu 9 ayrı fabrikada hız kesmeden devam ediyor. Bugün ise, üretim gücümüze güç katacak olan Lyksor Kimya ile üretim ağımıza İzmir ve Diyarbakır’ı da ekliyoruz. İhtiyacı olan hammaddeleri kendi üretebilen ve bu gücü ile global pazarda da etkin bir oyuncu konumundaki Lyksor Kimya, geleneksel çimento kimyasallarının yanı sıra kendi üretmiş olduğu hammaddelerle çimento üreticilerine de özel katkılar sunuyor. Şirketin ürün gamında, beton ve çimento kimyasallarından, bunların üretiminde kullanılan hammaddelere, mimari beton ürünlerinden beton kür ve koruyucu malzemelerine, beton su geçirimsizlik katkılarından, mineral öğütme kolaylaştırıcılarına, betonda kullanılan makrosentetik mikrodan çelik liflere kadar birçok ürün bulunuyor. Lyksor Kimya sahip olduğu geniş ürün yelpazesi ve üretim gücü ile özellikle Türkiye inşaat malzemeleri pazarında gücümüze güç katacaktır.”