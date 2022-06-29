Kalekim, Mardin fabrikasında kapasiteyi 220 bin tona çıkardı

Kalekim, Mardin fabrikasında üretim kapasitesini kurduğu kuru harç ilave hattıyla 130 ton artırdı. Yeni hatla birlikte fabrikanın 90 bin ton olan kapasitesi 220 bin tona çıkarıldı.

Kalekim’den konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “05.08.2021 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak, Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde kuru harç ilave hattı kuruluş işlemleri tamamlanmış ve deneme üretimi süreci de başarıyla gerçekleştirilmiş olup, işbu yatırım neticesinde, Mardin fabrikasının 90.000 ton olan kapasitesi 220.000 tona yükseltilmiştir.” denildi.

Şirket, KAP’a yaptığı 05.08.2021 tarihli özel durum açıklamasıyla 23 milyon TL tahsis edilmesi suretiyle Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde kuru harç ilave hattı kurulmasına kararı aldığını duyurmuştu.