Kalekim, net kârını 2021’de yüzde 158,5 artırdı

Kalekim, 2021 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Kalekim, 2020 yılında yaklaşık 84 milyon TL olan net karını, 2021 yılında yüzde 158,5 artışla toplamda 213,2 milyon TL'ye çıkardı. Yurt içi satışlarının yanı sıra ihracatını da artıran Kalekim, böylece 2020'nin ardından 2021’de de istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Verileri değerlendiren Kale Holding Finans Direktörü (CFO) Haluk Alperat, Kalekim'in yatırım, büyüme ve finansal açıdan başarılı bir yılı geride bıraktığını söyledi.

2021’in salgının etkilerinin devam ettiği, küresel pazarlarda enerjiden üretime, tedarikten maliyet artışlarına kadar pek çok alanda sıkıntıların yaşandığı zorlu bir yıl olduğunu belirten Alperat, “Özellikle üretim temelinde faaliyet gösteren tüm şirketler, bu sıkıntıların etkilerini doğrudan veya dolaylı şekilde yaşamak zorunda kaldı. Bu zorlu süreçte her zaman olduğu gibi çalışanlarımız, paydaşlarımız, iş ortaklarımız ve yatırımcılarımız en büyük gücümüzü oluşturdu. Onlardan aldığımız güç ile zorluklara ve risklere rağmen yatırımlarımızı gerçekleştirmeye, hedeflerimize aynı kararlılıkla yürümeye devam ettik. Bunun neticesi olarak da 2021 yılında hedeflerimizin de üstünde bir başarıya ulaştık. Finansal açıdan elde ettiğimiz bu başarı bizi, aynı zamanda daha büyük ve daha güçlü bir Kalekim yaratma idealimize de bir adım daha yaklaştırdı. Kalekim olarak, 2022 yılında da yenilikçi ürün ve uygulamalarımızla olduğu kadar, yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımızla bu yolda yeni adımlar atmaya, başarımıza yeni halkalar eklemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yurt içi satışları yüzde 43,8 arttı

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ise, 2021 yılında her çeyrek finansal başarıyı bir adım daha ileri taşıdıklarını söyledi. Karaoğlu, “Yıl sonu itibarıyla ulaştığımız rakamlarla da bunu adeta taçlandırdık. 2020 yılında yaklaşık 84 milyon TL olan net karımızı, 2021 yılında yüzde 158,5 oranında artırarak toplamda 213,2 milyon TL'ye yükselttik. Bununla birlikte yurt içi satışlarımızı yüzde 43,8, yurt dışı satışlarımızı da yüzde 78 oranında artırarak hem yerelde hem de globalde önemli bir başarıya imza attık. Yurt dışında satışlarımızı en çok artırdığımız ülkeler ise Irak ve Fransa oldu. Yakaladığımız bu başarıyı, 2022 yılında da yine aynı şekilde devam ettirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Yurt içinde ve dışında yatırım ve yeni iş birlikleri noktasında önemli adımlar attıklarını bildiren Karaoğlu, "Bunlardan özellikle Kuzey Afrika pazarının yanı sıra Akdeniz'deki stratejik konumu nedeniyle önemli gördüğümüz Cezayir'deki Sarl Ha Building ile olan ortaklığımızın devlet kredi desteği onaylanmış durumda. Ayrıca, yurt dışı yatırımlarımıza destek amacıyla Mardin'deki fabrikamıza 23 milyon TL'lik ek hat yatırımı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.