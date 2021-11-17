Kalekim, Romanya’da şirket kuruyor

Kalekim, yurt dışı yatırımları kapsamında Romanya’da şirket kurmaya hazırlanıyor. 500 bin RON sermayeli ‘Kalekim Romania S.A.’ unvanlı şirket, Kalekim’in yapı kimyasalları, boya sıva başta olmak üzere faaliyet gösterdiği alanlarda satış ve pazarlama hizmeti verecek.

Konuya ilişkin Kalekim’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.11.2021 tarihli kararı ile, yapı kimyasalları, boya sıva başta olmak üzere Şirketimizin faaliyet gösterdiği alanlarda satış ve pazarlama yapmak üzere, sermayesinin %50'sine iştirak ettiğimiz 500.000,- (beşyüzbin) RON sermayeli Romanya'da, ‘Kalekim Romania S.A.’ unvanlı şirket kurulmasına karar verilmiştir. Stratejik ortaklık görüşmeleri, yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında 21.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Taraflar arasında somut bir gelişme oluncaya kadar ertelenmiştir.” ifadelerine yer verildi.