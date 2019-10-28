Kalekim, Timur Karaoğlu’na emanet

28 Ekim 2019

Kale Grubu Şirketleri çatısı altında yer alan, Türkiye’nin yapı kimyasalları alanındaki lider firması Kalekim’in Genel Müdürlüğü’ne, markanın deneyimli ismi Timur Karaoğlu getirildi.

Kuruluşundan itibaren yapı kimyasalları sektörüne öncülük eden Kale Grubu şirketlerinden Kalekim’de üst düzeyde bir atama gerçekleşti. Üretim ve satış kapasitesi olarak Türkiye ve bölgesinde 1’inci, Avrupa’da ise 5’inci sırada yer alan Kalekim’in Genel Müdürlük koltuğuna Timur Karaoğlu atandı.

Kalekim’in iç piyasadaki liderliğini sürdürmeye ve globaldeki başarısını yerinde üretimle daha da üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Timur Karaoğlu, “Yurt dışı pazarlarda yerinde üretime yönelerek küresel bir marka olma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Yeni dönemde tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte, bayrağı çok daha yukarılara çıkarmaya kararlıyız” dedi.

Karaoğlu “Bugün dünyanın pek çok yerinde güçlü bir dağıtım ağıyla, Kalekim ürünlerimizi 80 ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturuyoruz. İhracatımızın yüzde 6'sını Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 35'ini Ortadoğu'ya, geri kalanını tüm dünyaya gerçekleştiriyoruz. Bizim ürünlerimiz pahada hafif, yükte ağır olduğu için uzaklara taşındıkça maliyetten dolayı karlılığını yitiriyor. Biz de gözümüzü, ihracat yapmaktan çok yurt dışında büyümeye çevirdik. Kalekim markasıyla önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

21 Ekim Pazartesi günü Genel Müdür koltuğuna oturan Timur Karaoğlu yaklaşık 18 yıldır Kale Grubu’nda çeşitli görevler üstlendi.