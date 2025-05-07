Kalekim’den 2025 revizyonu: Türkiye satış beklentilerinde düşüş

Kalekim, 2025 yılı için Türkiye’deki satış tahminlerinde öngörülen düşüş nedeniyle dolar bazındaki net satış büyüme beklentisini aşağı yönlü güncelledi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 2025 yılı ilk çeyrek faaliyet sonuçlarına yer verildi. Buna göre, dolar bazında net satış büyümesi beklentisi, yüzde 8-15 aralığından yüzde 6-12 aralığına çekildi.

Uluslararası satışlarda beklenti korundu

Ton bazında net satış büyümesi beklentisi ise yüzde 7-12 seviyesinden yüzde 3-8 aralığına indirildi. Buna karşın, uluslararası satışlarda büyüme beklentisi yüzde 15-20 olarak korunuyor.

Açıklamada ayrıca, Kalekim’in FAVÖK marjının yüzde 20-25 aralığında kalacağı ve işletme sermayesi/net satışlarının yüzde 10-15 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Yatırım planlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Kalekim, 2025 yılı için planlanan yatırım bütçesini 700-800 milyon TL aralığında sabit tuttu.