Kalekim’den ilk çeyrekte yüzde 194’lük kâr artışı

Türk yapı kimyasalları markası Kalekim, 2022 yılı Ocak- Mart dönemini kapsayan ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

KAP’a yapılan açıklamaya göre, 2022 yılının ilk çeyreğinde net dönem kârını, 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 194 oranında artıran Kalekim, 24,1 milyon TL olan net dönem kârını 70,8 milyon TL’ye çıkarttı.

Yılın ilk üç ayında net satışlarını yüzde 111 artışla 302,4 milyon TL’ye çıkaran Kalekim, yurt içi satışlarda yüzde 80, yurt dışı satışlarda ise yüzde 190 artış kaydetti.

Yılın ilk çeyreğine ilişkin verileri değerlendiren Kale Holding CFO’su Haluk Alperat, “Kalekim, dünyanın pandemi, enerji, tedarik, hammaddeye ulaşım, üretim ve maliyet artışları ile boğuştuğu son üç yılda olağanüstü bir performans ortaya koydu. 2020 yılından bu yana pazarın üstünde büyüme başarılarına imza atıyor. Özellikle halka arz programımızı gerçekleştirdiğimiz Mayıs 2021’den bu yana iş ortaklarımızdan ve yatırımcılarımızdan aldığımız güç ile her çeyrekte, ulaştığımız başarıyı bir adım daha ileri taşıyoruz. Net kârın yüzde 194’lük artışla 70,8 milyon TL’ye yükselmesi bunun bir göstergesi.” diye konuştu.

“Yatırımlarla güçleniyoruz”

Kalekim’in geçen yılki performansını 2022’de de devam ettirdiğine dikkat çeken Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ise, şunları kaydetti: “2022 yılının ilk çeyreğinde net dönem kârımızı, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 194 oranında artırarak, yeni yıla iyi bir başlangıç yaptık. 2021’in ilk çeyreğinde 24,1 milyon TL olan net dönem kârımızı da yeni yılın aynı döneminde 70,8 milyon TL’ye çıkardık. Brüt kâr marjı 300 baz puan iyileşerek yüzde 37,3’ten yüzde 40,3’e yükseldi. Yüzde 23,1 olarak gerçekleşen FAVÖK marjındaki iyileşme de 580 baz puan oldu. Hedeflerimize ulaştığımız 2021 yılının ardından, yeni yılda da bu başarımızı istikrarlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Elde ettiğimiz bu başarıda Kalekim’in sektörde sahip olduğu tecrübenin, potansiyelinin, üretim ve finansal gücünün, çalışanlarının emek ve özverisinin yanında, iş ortaklarının, paydaşlarının ve yatırımcılarının çok büyük bir katkısı var.”



2021 yılını, yurt dışı satışlara destek olmak ve özellikle de Ortadoğu pazarına katkı amacıyla Mardin’deki fabrikalarına 23 milyon TL’lik ek hat yatırımı yaparak tamamladıklarını anımsatan Karaoğlu, 2022’ye de yine büyüme hedefleri doğrultusunda yeni yatırımlarla başladıklarını aktardı.

Bu kapsamda sene başında yurt içi pazarına yönelik hedefleri doğrultusunda Lyksor Kimya’nın yüzde 75’lik kısmını satın aldıklarını kaydeden Karaoğlu, “İhtiyaç duyduğu hammaddeyi kendi bünyesinde üreten Lyksor Kimya’yı inşaat malzemeleri sektöründeki portföyümüzü daha da güçlendirmek adına çok önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Bu yatırımın önümüzdeki süreçte özellikle bu alanda bize önemli bir güç katacağına inanıyoruz. Bunun yanında yeni yılda yine inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik noktasında da çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Başarı için hedeflere adım adım gidilmesi gerektiğine inanıyoruz. Kalekim olarak, gerek yenilikçi ürünlerimizle gerekse de bizi hedeflerimize taşıyacak yatırımlarımızla başarı yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.” şeklinde konuştu.