Kalekim’in net dönem kârı ilk 9 ayda yüzde 186 arttı

Türkiye yapı kimyasalları markası Kalekim, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirim ile 2022 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Kalekim’in yılın ilk dokuz ayında net dönem kârı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 186 arttı. Bu artışla şirketin 2021 yılının ilk dokuz ayında 95,9 milyon TL olan net dönem kârı, 2022’in aynı döneminde 274 milyon TL’ye ulaştı.

İlk dokuz aya ait sonuçları değerlendiren Kale Holding CFO’su Haluk Alperat, şunları kaydetti: “Pandemi, küresel resesyon endişesi, savaş ve enerji krizine rağmen 2022 yılının ilk iki çeyreğindeki ulaştığı finansal başarısını üçüncü çeyrekte de devam ettirerek, gücünü ve potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Bu başarıda şüphesiz geçen yılın sonlarına doğru ve bu yılın başında yaptığımız yatırım ve iş birliklerimizin çok önemli katkılarını gördük. Yurt içi ve yurt dışına yönelik faaliyetlerini başarı ile sürdüren Kalekim Lyksor Kimya A.Ş, Eylül ayında üretim rekoru kırarak, önemli bir başarıya imza attı. Özellikle ciro noktasında gerek Mardin’deki ek hat yatırımımızın gerekse de yüzde 75’ini satın aldığımız sektörünün güçlü firması Kalekim Lyksor Kimya A.Ş’nin bize çok daha önemli katkılar yapacağını öngörüyoruz.” dedi.



Bunlarla birlikte bu dönemde de yeni yatırım ve iş birlikleri noktasında önemli adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Alperat, mevcut iş modelleri doğrultusunda Romanya’da yerel bir partner ile yüzde 50 ortaklı kurdukları Kalekim Romania S.A.’nın kuruluşunun Eylül ayı içinde tescil edildiğini söyledi.

Yine Eylül ayı içinde en büyük ihracat pazarları olan Irak’taki faaliyetlerimize katkı amacıyla Duhok şehrinde bir şube açma kararı aldıklarını kaydeden Alperat, “Yapı kimyasalları, boya ve sıva başta olmak üzere şirketimizin faaliyet gösterdiği alanlarda satış ve pazarlama yapacak olan Kalekim Romania S.A.’nın ve Duhok Irak Şubemizin hem Doğu Avrupa hem de Orta Doğu’daki faaliyetlerimizde bize çok önemli katkılar yapacağına inanıyoruz.” dedi.

“Başarımızı üçüncü çeyrekte de devam ettiriyoruz”

Kalekim’in geçen yıl olduğu gibi 2022 yılında da hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam ettiğini vurgulayan Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ise şunları söyledi: “Kalekim olarak, 2022 yılına yaptığımız başarılı başlangıcı üçüncü çeyrekte de devam ettiriyoruz. Yılın ilk dokuz ayında net dönem kârımızı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 186 oranında artırdık. Bu artışla 2021 yılının ilk dokuz ayında 95,9 milyon TL olan net dönem kârımız, 2022 yılının aynı döneminde 274 milyon TL olarak gerçekleşti. Yurt içi satışlarımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 149, yurt dışı satışlarımızı ise yüzde 183 artırarak, ulusal pazarın yanında, uluslararası pazarlarda da önemli bir başarıya imza attık. Tüm bunlarla birlikte yılın ilk dokuz ayındaki net satışlarımız yüzde 160’lık artışla 1,4 milyar TL’ye aştı. Aynı dönemde yüzde 36,8 olarak gerçekleşen brüt kâr marjımızda yaklaşık 100 baz puanlık bir gerileme oldu. Bu gerilemede, özellikle yurt içi pazarda son çeyrekte yaşanan hacimsel daralmanın ve uluslararası pazarlarda yavaşlayan büyümenin etkisi vardır. Ancak operasyonel giderlerde sağlanan verimlilik ve Kalekim Lyksor Kimya A.Ş’nin katkısıyla, yılın ilk dokuz ayında yüzde 21,7 olarak gerçekleşen FAVÖK marjımızda 220 baz puanlık bir iyileşme sağladık. Böylece ortaya koyduğumuz performansla finansal başarımızı sürdürmüş olduk. Ulaştığımız rakamlar Kalekim’in sektördeki gücünü ve potansiyelini açıkça ortaya koyuyor.”