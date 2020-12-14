Kaleseramik Ar-Ge Merkezi'ne uluslararası akreditasyon

Tüm ürün gruplarına Çevresel Ürün Deklarasyonu (EPD) belgesi alan Kaleseramik’in Ar-Ge Merkezi laboratuvarları, TÜRKAK tarafından akredite edildi.

Kaleseramik'ten yapılan açıklamaya göre, Ocak 2019’da TÜRKAK tarafından uluslararası geçerliliği olan TS EN ISO 17025-Laboratuvar Yeterlilik Belgesi’ni alan Kaleseramik’in akredite kapsamı genişletildi.

Yeni akreditasyon ile birlikte Kaleseramik Ar-Ge Merkezi laboratuvarlarının yapacağı seramik nihai ürün testlerinin, atık su ve ham madde kimyasal analiz sonuçlarının ulusal ve uluslararası ölçekte geçerliliği olacak.

Sektördeki öncü rolünü güçlü Ar-Ge çalışmalarıyla destekleyen ve 1973 yılında başlattığı ilk sistematik araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla, bugünkü Ar-Ge’nin temellerini atan Kaleseramik, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik odağıyla; atıkların önlenmesi, ham maddeden son ürüne malzeme ve süreç iyileştirmeleri, sektöre yön verecek inovatif ürünlerin tasarımı ve geliştirilmesi gibi birçok proje yürütüyor.