Kaleseramik, tüm yetkili servislerini SERBİS'e kaydettirdi

Kalesaramik'in tüm yetkili servisleri Ticaret Bakanlığı'nın, Servis Bilgi Sistemi'ne kaydedildi. Kaleseramik'ten yapılan açıklamaya göre, sektöre getirdiği yeniliklerle satış öncesi ve sonrası hizmetlerde tüketicilerine akıllı çözümler sunan şirketin tüm yetkili servisleri SERBİS'e kaydedildi.

Bu sayede tüketiciler, ürün arıza ve montaj hizmetleri, mimari mimari hizmet ve anahtar teslim tadilat hizmetleri, hijyen uygulama, temizlik, bakım ve diğer tüm hizmetleri sunan Kaleseramik'in tüm yetkili servis bilgilerine servis.gov.tr adresinden güvenilir bir şekilde erişebilecek.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, seramikten vitrifiyeye, armatürden banyo mobilyası ve aksesuarına, akrilikten kabin ve tamamlayıcı ürünlere kadar tüm ürün gruplarını Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, Edilcuoghi Edilgres, markalarıyla sunan Kaleseramik, her yıl düzenli olarak yetkili servislerini ürün, montaj, teknik yetkinlik ve iletişim becerilerini artırmak için eğitimlere tabi tutuyor.

Sadece yetkili değil etkili bir servis hizmeti sunmayı hedefleyen Kaleseramik, "Premium Yetkili Servisler"i ile "ücretsiz keşif", "bütünsel tadilat", "iç mimar danışmanlığı", "proje tasarımı-teklifi", "seramik uygulaması", "montaj", "arıza", "bakım", "yüzey temizlik", "hijyen uygulamaları" ve "bakım paketi" gibi birçok uygulamasıyla müşterilerinin ihtiyaçları için pratik çözümler üretiyor.