Kaleseramik’in yılın ilk 6 ayındaki net dönem karı yüzde 33’lük artışla 554 milyon TL oldu

Türkiye seramik sektörünün küresel markası Kaleseramik, 2023 yılı ilk 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. 21 Ağustos 2023’te Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Kaleseramik, 2022 yılının ilk yarısında 416 milyon TL olan net dönem karını, 2023’ün aynı döneminde yüzde 33 oranında artırarak, 554 milyon TL’ye çıkardı.

“2023 yılının yarısındaki net satışlarımız 3,5 milyar TL oldu”

Yılın ilk 6 aylık dönemindeki finansal rakamlarına yurt içi satışlarının çok önemli bir katkı sağladığını vurgulayan Kale Grubu Finans Başkan Yardımcısı - CFO’su Haluk Alperat, şunları söyledi:

“2023 yılı bizim için, yeniliklere imza attığımız ve yeni bir yolculuğa çıktığımız bir yıl oldu. Bu yolculuğumuzun ilk adımı olan, halk arz programımızı başarıyla gerçekleştirdik. Bu süreçte, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yüzde 21,25’lik kısmını halka arz ettik ve paylarımız için 2 milyonun üstünde yatırımcıdan talep aldık. Sürecin sonunda Kaleseramik’in halk arz net büyüklüğü toplamda 2 milyar 735 milyon TL olarak gerçekleşti. Seramik Bayramı’nı kutladığımız 27 Temmuz günü ise, şirketimizin hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Kaleseramik olarak, şimdi yatırımcılarımız ile birlikte bugün dünden çok daha güçlü ve yeni başarılar için çok daha kararlıyız.

Halka arz sürecinin ardından açıkladığımız yılın ilk 6 ayına ilişkin rakamların beklentilerimiz doğrultusunda gelmesi bizleri ayrıca mutlu etti. Şirket olarak, yılın ilk yarısındaki net dönem karımızı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 33 oranında artırarak, 554 milyon TL’ye çıkardık. Bu süreçte önemli bir ivme yakalayan ve bize pozitif katkı sağlayan yurt içi satışlarımız da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 oranında arttı. 30 Haziran 2023 itibariyle net satışlarımız da yüzde 28,7’lik bir artışla 3,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Yılın ikinci yarısında hizmete aldığımız yeni yatırımlarımızın da katkısıyla bu rakamları çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz.”

“Seramiğin geleceğine yaptığımız yatırımlarla çok daha güçlüyüz”

Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş da yılın ilk yarısındaki performanslarının yeni yolculuklarının ilk adımı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bu yılki Seramik Bayramı’nda, şirketimiz adına iki bayramı bir arada yaşadık. Halk arz bizim, Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni başarılara imza atmak adına çıktığımız yeni yolculuğumuzun ilk adımıydı. Yatırımcılarımızın büyük ilgisi ile karşılaştığımız bu başarılı sürecin ardından şimdi Kaleseramik’i daha büyük hedeflere taşıyacak yatırımlara odaklanmış durumdayız. Halk arz gelirimizin yüzde 80’i ile yurt içinde ve yurt dışında yatırımlar yapmayı hedefliyoruz. Önceliğimiz ise, mevcut büyüme hedeflerimizin devamlılığını sağlayacak yatırımlarımızın yanı sıra sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu gibi alanlardaki yatırımlar olacak. Özellikle sektör liderliğimizi daha da pekiştirmek adına yıl içerisinde yurt içinde 1 milyar 282 milyon TL’lik yatırım planlıyoruz.

Bu yatırımlarımızdan biri olan Çanakkale’nin Çan ilçesindeki 3’üncü Kalesinterflex Üretim Hattı’mızı da geçtiğimiz ay hizmete aldık. 34 milyon Euro’luk yatırımla, bir yılda tamamladığımız bu hattımız ile global marka yolculuğumuzu çok daha güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Yılda yaklaşık 1,5 milyon metrekare kapasitesi ile üretim yapacak olan yeni hattımızda; en büyük ebat olan 160x320 cm ölçülerinde ve 6, 10, 12 ve 20 mm kalınlıkta üretim yapıyoruz. Burada yaptığımız üretimin yüzde 70’ini ise ihraç etmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar geliştirilmiş yeni üretim teknolojilerinin hemen hemen tamamını bünyesinde barındıran yeni üretim hattımız; standart üretime göre birim ürün başına yüzde 42 daha az karbon emisyonu salımı ile çalışıyor. Seramiğin geleceğine yaptığımız bu yeni yatırımın hem küresel pazarlardaki gücümüze güç katacağına hem de sürdürülebilirlik hedeflerimize önemli bir destek sağlayacağına inanıyoruz."