Kaleseramik'te bölgesel ofisler kurma çalışmaları sürüyor

Avrupa’nın 4’üncü dünyanın ise 15’inci büyük seramik karo üreticisi Kaleseramik, küresel pazarlarda büyüme hedefleri doğrultusunda yurtdışı fuar ve yatırım çalışmalarını hızlandırdı.

Söz konusu hedefleri kapsamında ABD pazarı özelinde dünyanın en önemli ihtisas fuarı olarak kabul edilen Coverings 2021’e katılmaya hazırlanan Kaleseramik, fuarda, mevcut ve yeni ürün grubu T-One by Kale’yi tüketici ve profesyonellerin beğenisine sunacak. 7-9 Temmuz tarihlerinde Orlando’da gerçekleşecek fuara yönelik çalışmaları hakkında bilgi veren Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, “Amerika’ya geleceğin mimarisini götürüyoruz." dedi.

Teknolojinin sürekli geliştiği, inovasyon ve sürdürülebilirliğin her geçen gün daha da öne çıktığı yapı malzemeleri sektöründe Ar-Ge’nin kritik öneme sahip olduğunu belirten Altuğ, “Hepimiz sadece Kaleseramik’in değil, tüm Kale Grubu’nun Ar-Ge’deki başarısıyla gurur duyuyoruz. Çünkü Ar-Ge’yi daima bizi geleceğe taşıyacak önemli bir köprü olarak, görüyoruz. Bugün; Kaleseramik Ar-Ge Merkezi’mizde, sektöre yön verecek, inovatif ürünlerin tasarımı ve geliştirilmesinin yanında sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda; atıkların önlenmesi, hammaddeden son ürüne malzeme ve süreç iyileştirmeleri, gibi birçok projeyi yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

Stratejik ülkelere olan ihracatını artıracak

Yurtdışına yönelik faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda da bulunan Altuğ Akbaş, seramik sektörünün Türkiye'nin gerek üretim gerekse de ihracat noktasında dünyada söz sahibi olduğu sektörlerden bir tanesi olduğunu olduğunu vurguladı.

Kaleseramik olarak Türkiye’nin bugün dünya seramik liginde en önemli oyuncular arasında yer almasında önemli bir role sahip olduklarını söyleyen Akbaş, "Dünyanın dört bir yanına ihracat yapan, büyüme hedeflerinde de yine küresel pazara odaklanan, ülkemizin bu alanda da lider ve en güçlü markasıyız." ifadesini kullandı.

Tüm olumsuzluklara rağmen 100’ü aşkın ülkeye 100 milyon doların üzerinde ihracat yaptıklarını bildiren Akbaş, bununla birlikte stratejik öneme sahip ülkelere olan ihracatlarını artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Attıkları adımlarla hedeflerine doğru aynı kararlılıkla ilerlediklerini kaydeden Akbaş, "Uluslararası pazarlarda büyümek için; ürün yelpazesi, yüksek kalite standartları, uluslararası tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılama gibi unsurlar önemli bir yer tutuyor. Biz de bunun bilinci ile Amerika ve Avrupa’da pazarlama ve satış yapacak, bölgesel ofisler kurma çalışmalarımızı sürüyoruz.” şeklinde konuştu.