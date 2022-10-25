

Türk seramik markası Kaleseramik’te üst düzey atama gerçekleştirildi. Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevine Kasia Özgen getirildi. Özgen, şirketin tüm pazarlama, ürün, tasarım, marka, dijital dönüşüm, müşteri deneyimi ve profesyonel iletişim gibi kritik iş birimlerini içeren stratejik pazarlama departmanının operasyonunu yönetecek.

Uluslararası ve Türkiye pazarlarındaki uzun tecrübesi ile pazarlama dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Kasia Özgen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden 1991 yılında mezun oldu. İleri seviyede İngilizce ve Lehçe bilen Özgen, iş hayatına 1991 yılında Stratejik PL Uzmanı olarak Türk Eximbank ve Garanti Bankası’nda başladı.

1996-2003 yılları arasında Unilever’de Kıdemli Ürün Müdürü olarak çalışan Özgen, 2003-2008 yılları arasında Koç Holding’e bağlı Tat A.Ş’de Kıdemli Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüttü. 2008 yılında tekrar Unilever’e dönen Özgen, 2014 yılına kadar Marka Oluşturma Direktörü (Ev Bakım Kategorisi) ve Marka Geliştirme Direktörü (Kuzey Afrika, Orta Doğu, Türkiye, İsrail) pozisyonlarında görev aldı.

2015-2016 yılları arasında Sütaş A.Ş’de Temel Kategoriler’de Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Özgen, 2016-2019 yıllarında Anadolu Efes Türkiye ve sonrasında Global Pazarlama Direktörü olarak çalıştı. Özgen, 2019 - 2021 yılları arasında Koç Holding Tat A.Ş’de Türkiye ve uluslararası pazarda, Genel Müdür Yardımcısı olarak pazarlama, dijital ve ticari alanlarda önemli çalışmalara imza attı.

Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği’nin de 3. Dönem mezunu olan Kasia Özgen, 15 Eylül 2022 itibarıyla Kaleseramik’te Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine başladı.