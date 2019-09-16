Kalkınma Bankası Birleşmiş Milletlerin bankacılık prensiplerini imzaladı

16 Eylül 2019

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, BM Çevre Programı Finans Girişimi’nin (UNEP FI) bankacılık sektörünün sürdürülebilir gelecek faaliyetlerindeki etkisini artırmak üzere hazırladığı“Sorumlu Bankacılık Prensipleri”nde kurucu imzacı olarak yerini aldı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası , “Sorumlu Bankacılık Prensipleri”ne (Principles for Responsible Banking) kurucu imzacı (Founding Signatory) olarak katıldı. Prensipler, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) ve toplam aktif büyüklükleri 17 trilyon doları aşan 30 üye bankanın ortak çalışması sonucu belirlendi.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Anlaşması’nda öngörülen hedeflere bankacılık sektörünün de uyumlanmasını gözeterek hazırlanan Sorumlu Bankacılık Prensipleri, imzacı finans kuruluşlarının tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirlik yaklaşım ve kriterlerini esas almaları koşulunu getiriyor. BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri; temiz su, temiz enerji, iklim değişikliği, su ve kara yaşamının korunması maddelerini içeriyor. Türkiye’nin de imza attığı Paris İklim Anlaşması, yenilenebilir enerjiye yönelmeyi öngörüyor. Finans kuruluşları, BM Çevre Programı’nın Sorumlu Bankacılık Prensiplerine imza atarak finansman aşamasından hesap verebilirliğe uzanan geniş bir çerçevede sürdürülebilirlik hedeflerine bağlı kalacaklarının sözünü veriyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, bankanın 44 yıldır uzman kadrosu ile desteklediği kalkınma projelerini yakından takip ettiğini; öngörülen çevre ve sürdürülebilirlik kriterlerine uygunluğun sağlanmasının temel prensiplerinden biri olduğunu aktardı. Öztop, “Kalkınma yaklaşımımızın temel bileşenlerinden biri olan sürdürülebilirlik konusundaki desteğimizi bir kez daha tescillemek üzere Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne kurucu imzacı olarak katılmaktan dolayı gurur duyuyoruz. 2023 hedefleri doğrultusunda, Kalkınma Planı’mızın işaret ettiği yolda ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin ışığında sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına odaklanan Bankamız, uluslararası finans dünyasının gelişme ve standartlarıyla uyumlu olarak geliştirdiği temalar ve temin ettiği kaynaklarla, istikrarlı ve güçlü bir ekonomi için rekabetçi ve verimli üretime verdiği desteği sürdürecektir” dedi.

Sorumlu Bankacılık Prensipleri, 22 Eylül 2019 tarihinde New York’ta tüm dünyadan destekçi bankaların üst düzey temsilcilerinin katılımlarıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında duyurulacak.