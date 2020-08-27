Kalyon, 70 kilometrelik yola talip

27 Ağustos 2020

Kerim ÜLKER

Türk inşaat sektörünün Avrupa’da en fazla proje üstlendiği alanlardan biri yol yapımı. Nurol, Cengiz Holding, Taşyapı gibi şirketlerin son dönemde dikkat çektiği Avrupa’daki yol yapım işleri listesine şimdi de Kalyon İnşaat ekleniyor.

Kalyon, Bosna-Hersek’in son dönemdeki en önemli altyapı projelerinden biri olan 70 kilometrelik otoyol yapımıyla ilgilendiği açıkladı.

Bosna-Hersek basınında yer alan bilgilere göre ülkedeki Vukosavlje kentinden Sırbistan sınırına kadar varacak 70 kilometre uzunluğundaki bir otoyol projesini radarına aldı.

3 bölümden oluşacak

3 faz halinde yapılması planlanan proje için başvurular 25 Eylül 2020’de sona erecek. Bosna-Hersek’in otoyol şirketi tarafından açıklanan bilgilere göre projenin değeri 784 milyon dolar yani 5.7 milyar lira.

Proje, Vukosavlje'den Brcko'ya, Brcko'dan Bijeljina'ya, Bijeljina'dan Sırbistan sınırına kadar üç bölüme ayrılıyor.

İlk bölüm 33 kilometre uzunluğunda ve 2.6 milyar lira tahmini bedele sahip. 17 kilometre uzunluğundaki ikinci bölüm 1.37 milyar liraya, 20 kilometrelik son bölüm ise 1.95 milyar TL’ye mal olması planlanıyor.