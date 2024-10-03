Kalyon, BAE’li ortağıyla 5 yılda 5 milyar dolar yatırım yapacak
Kalyon Holding, dünyanın sayılı projelerine imza atmaya devam ediyor.
Kerim ÜLKER
İstanbul’a dünyanın en büyük havalimanını, birçok ülkeye model olan trafiğe çözüm sağlayan metrobüsü, Gürcistan’ın ilk yabancı enerji projesini, Avrupa’nın en büyük ileri biyolojik atık suyunu, Ankara’da dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli fabrikasını, KKTC’ye Türkiye’den deniz altından su hattını inşa eden Kalyon Grubu, enerjide de sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da sayılı projelerinden birine imza attı.
Konya Karapınar’daki güneş santrali, bu alanda Avrupa’nın en büyük tarlası. 20 milyon kilometrekarelik alana kurulu bu tesiste 3.5 milyon adet modül bulunuyor. Büyüklüğü şöyle anlatmakta fayda var: 2 bin 600 futbol sahasını yan yana getirin. Ya da bu araziyi, dünya ülkeleriyle kıyaslarsak, turizm merkezi Monako’nun 10 katından büyük. Bir devlet olsaydı, bu yüzölçümüyle Vatikan ve Monako’nun üstünde, Nauru ile aynı alana sahip olacaktı. Bir de ulaştığı insan sayısı önemli. Santralin ürettiği elektrik, 2 milyon kişinin ihtiyacını karşılıyor.
'Güneş'in yüzde 15’i Karapınar Santrali’nden
Geçtiğimiz günlerde Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve ulusal basından gazetecilerle birlikte Konya Karapınar’da bu santralde bir araya geldik. Karapınar Güneş Enerji Santrali’nin yaklaşık 1,2 milyar dolara mal olduğunu dile getiren Kalyoncu, yatırımlara önümüzdeki dönemde devam edeceklerini ifade ediyor.
Kalyon Enerji’nin 2022’de BAE merkezli International Holding Company ile anlaşma imzaladığını, Abu Dabili fonun yüzde 50 hisse alarak ortak olduğunu hatırlatan Cemal Kalyoncu, “International Holding Company ile yapmış olduğumuz stratejik ortaklıkla birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyar doların üzerinde yenilenebilir enerji yatırımı planlıyoruz” diyerek büyüme planlarını anlatıyor.
Konya’daki santralin hem sektör hem de Türkiye adına önemli bir adım olduğunu vurgulayan Kalyoncu, “20 milyon metrekarelik bir çölü yenilenebilir enerji santraline dönüştürdük. Karapınar güneş enerjisi santrali tek başına yılda 3 milyar kilowatt saat elektrik üretiyor. Türkiye’deki güneşe dair kurulu gücün yüzde 15’i tek başına buradan sağlanıyor” diyerek bir vaha yarattıklarını söylüyor. Aslında santralin ortasında bulunan SCADA Binası’da biraz o görüntüde. Küresel mimarlık projeleri arasında seçkin bir yere sahip tasarımıyla bina, endemik bitkilerle süslenmiş durumda.
“Yüzde 90 yerli, Ankara’da üretiyoruz”
Kalyoncu, üretilen panellerin ise yüzde 90’a yerlilik oranına sahip olduğunu, bunlarında Ankara’daki Kalyon PV fabrikasında üretildiğini belirtiyor. Bir anlamda Kalyon, güneşi, milli enerji stratejisine getirmiş durumda. Kalyon’un HES ve RES’lerle birlikte 3 bin MW’lık kurulu güce ulaştığını özellikle vurgulayan Kalyoncu, “Türkiye’nin ürettiği elektriğin yüzde 2’sini üretiyoruz. Hem de yenilenebilir alandaki bu yatırımlarımızdan” diyor.
"Bin yataklı oteli Hilton işletecek"
Cemal Kalyoncu ile konu, İstanbul’daki Yeni Havalimanı projesine geliyor. Havalimanı’nda 85 milyon yolcuya ulaştıklarını anlatan Kalyoncu, şu bilgileri veriyor: “Gelecek sene sonu 4. doğu-batı pistini bitireceğiz. 5. piste de bir yerden başlamış olduk. 90 milyonu geçtikten sonra yeni terminal inşaatına da başlayacağız.
Bizim hedefimiz yıllık yüzde 15 büyümek. Ancak dünyada ve bölgemizdeki gelişmeleri görüyorsunuz. Havaalanı yanında Airport City gibi bazı yatırımlar planlıyoruz. İş merkezleri, ofisler, depolama alanları, birçok ticari faaliyet gösterecek projeler hazırladık, inşallah gelecek sene sonuna doğru ortaya çıkmış olacak. Mesela bu yılsonunda 1000 yataklı bir otel açıyoruz orda yine, havaalanı dışında. Hilton işletecek…”