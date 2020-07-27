Kalyon, dört tesisi bir fabrikada topladı

27 Temmuz 2020

MUSTAFA KEMAL ÇOLAK

Güneş enerjisinde cevherden nihai ürüne tüm üretim aşamalarını tek çatı altında toplayan dünyanın en gelişmiş tesisi önümüzdeki ay tam kapasite ile faaliyete geçiyor. Kalyon Enerji, güneş panelinin en kritik noktalarından biri olarak kabul edilen ingot da dahil, dört ayrı fabrika olarak gerçekleşen üretim aşamalarını tek çatıda topladığı Ankara Başkent OSB'deki yeni yatırımını gelecek ay hizmete açacak.

Toplam 100 bin m2 kapalı alana sahip, 400 milyon dolara mal olan fabrikada bin 400 kişiye istihdam sağlanacak. Kalyon Holding'e bağlı Kalyon Enerji'nin, GES alanındaki yatırımlarının ikinci fazını ise Kayapınar güneş enerjisi santrali oluşturuyor. Türkiye'nin güneş enerjisindeki 6 bin MW olan gücü, Kayapınar'ın devreye girmesi ile birlikte 7 bin MW'a çıkacak.

Kalyon Holding ve Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, “Sayın Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde bu adım atıldı. Konya Karapınar'da 1 GW'lık güneş enerji santrali ihalesi yapıldı. Sayın Albayrak, bu hücreyi niye biz üretmiyoruz ve ithal ediyoruz dedi. Şartları yerine getirerek ihale sürecini başarıyla tamamladık. 6 yılda yapılacağı öngörülen yatırımı da 2 yıl gibi rekor bir sürede, üstelik COVID-19 nedeniyle şartların çok zorlaştığı bir ortamda tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yapmasını bekliyoruz” dedi.

Kalyon Enerji'nin panel üretim tesisi, dünyada benzeri olmayan şekli ile dört üretim hattını tek çatı altında topluyor. Tesisin tüm üretimi, 2.5 yıl boyunca aynı gruba ait Türkiye'nin en büyük en büyük GES yatırımı Karapınar'daki güneş enerjisi santraline satılacak. Kalyon Enerji'den 3.5 milyon adet güneş paneli alacak olan Karapınar, yıllık 2.5 milyar KW saat elektrik üretecek. Bu da 2 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacı kadar bir büyüklüğü ifade ediyor.

İthalata dev fren

Kalyoncu, ilk 2.5 yıl boyunca Karapınar'da kurulacak santrale üretim yapılacağını dile getiren Kalyoncu, tesisin Türkiye ekonomisine yönelik katkılarını ise şöyle açıkladı: “İhracata yönelik önemli talepler geliyor ama bizim önceliğimiz Karapınar. Ardından iç pazar. Yüzde 100 yerli üretimimizle ithal edilen ingot, hücre, waferi sonlandırmış oluyoruz. Yatırımımızı, 4 fabrikayı tek çatı altında organize ederek ithalatı engelleyen teknoloji hamlesi olarak özetleyebiliriz. Projenin toplamını dikkate aldığımızda, yani Karapınar'ı da eklersek yıllık 345 milyon dolar ithal ikamesi sağlamış olacağız. Ayrıca 1.5 milyon ton da fosil atık ve karbon salınımının da önüne geçecek”.

DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK



Kalyon Güneş Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Taşkın:

"İngot üretim teknolojisi iki türlü oluyor, biri mono kristal diğeri çoklu kristal. Mono kristalin verimi yüksek ama hem yatırımı, hem de üretimi daha pahalı. Biz monoyu tercih ederek dünyadaki en yüksek teknolojiye sahip olduk”.



Kalyon Güneş Fabrikası Proje Direktörü Peter Fath:

GES'te dünyadaki tüm gelişmeler bu projeyle yeniden şekillenecek Tüm devletler Kalyon'un projesine odaklandı. Çünkü burası tek çatı altında 4 prosesin aynı ayna uygulanacağı tek örnek. Entegre olarak benzer bir tesis dünyada yok"