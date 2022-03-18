Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Ata: Yatırımlarımıza devam etme kararlılığı içindeyiz

Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, Türkiye ve Birleşik Krallık işbirliğinde 17 Mart’ta İngiltere’nin Londra kentinde düzenlenen ‘Yeşil Finansman Konferansı’nda konuşmacı olarak yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da açılış konuşmacıları arasında bulundukları etkinliğe, 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Başkanı Alok Sharma’nın yanı sıra Türkiye ve İngiltere’den ekonomi, finans ile enerji sektörlerinin üst düzey temsilcileri de katıldı.

Londra Mansion House’da gerçekleşen konferans kapsamında Türkiye ve İngiltere’den yatırımcılar da bir araya geldi. Yeşil yatırım fırsatlarının değerlendirilerek Türk şirketlerinin Birleşik Krallık kurumları ve yatırımcıları ile ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde önemli bir işlev üstlenen konferansta; özel sektör, kamu kurumu ve yerel yönetim temsilcileri, atık yönetiminden yenilenebilir enerji kaynaklarına, biyoafinerilerden jeotermal enerjinin kullanımına kadar 10 başlıkta Türkiye’nin örnek vizyon projeleri katılımcılarla paylaşıldı.

“Yıllık 2 milyon ton karbon emisyonunu önlemiş olacağız”

Etkinlik kapsamında ‘Yeşil Dönüşüm Finansmanı: Temiz Enerji – Net Sıfırı Başarmak’ başlıklı panelde konuşan Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, günümüzde ülkelerin mutlak egemenliklerinin en güçlü teminatlarından birinin enerjideki bağımsızlıkları olduğu vurguladı.

Türkiye’nin de ‘Milli Enerji ve Maden Politikası’ kapsamında arz güvenliğinden yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir perspektifte uyguladığı enerji politikalarıyla öne çıktığını belirten Ata, “Kalyon Enerji olarak, millî bir sorumluluk bilinciyle, ülkemizin yenilebilir enerji alanında gerekli atılımları yapması yönünde Hükümetimizin oluşturduğu politikalara katkı sunmak üzere dev projeler hayata geçiriyoruz. Konya’da kurulan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali de bunlardan biri. Avrupa’nın en büyüğü, dünyanın ise sayılı büyük projeleri arasında yer alan Kalyon Karapınar GES için İngiliz ihracat kredi ajansı (UK Export Finance - UKEF) ile bundan yaklaşık üç ay kadar önce bir finansman işbirliğine de imza atmıştık. Bu aynı zamanda, UKEF’in bugüne kadar güneş enerjisi santrali alanında sağladığı en büyük finansman olma özelliği taşıyor. Diğer yandan proje tamamlandığında, yıllık 2 milyon ton karbon emisyonunu önlemiş olacağız. Bu da hem Kalyon Enerji olarak bizim hem de Türkiye’de hızla yol alan yenilebilir enerji sektörümüz için mutluluk ve gurur verici.” şeklinde konuştu.

“Temiz enerjiyi iş stratejimizin odağına aldık”

Kalyon Holding olarak topluma, çevreye ve gelecek kuşaklara daha iyi yarınlar inşa edebilmek için sürdürülebilirlik ve temiz enerjiyi iş stratejilerinin odağına aldıklarını söyleyen Ata, “Temiz ve yenilenebilir enerjiyi daha ulaşılabilir kılma hedefiyle, yatırımlarımıza devam etme kararlılığı içindeyiz.” dedi.

Sürdürülebilir yenilenebilir yatırımlarının artmasında yeşil tahvil piyasasının büyük bir potansiyel sunduğunu da işaret eden Ata, şunları söyledi: “Türkiye, temiz enerji, elektrikli ve hibrit araçlar, temiz su ve karbon emisyonlarını azaltacak yatırımların artışı için yeşil tahvil ihracını teşvik etmeyi amaçlıyor. Türkiye için bir diğer güçlü alternatif de çatı üstü güneş enerjisi yatırımları gibi bireysel yenilenebilir yatırımların yaygınlaşmasını desteklemek için finansman ürünleri geliştirmek. Kurumsal işletme ve finansal kurumların bu tür finansman ürünlerine katılarak karbon nötrlük hedeflerine ulaşmak için bu küçük yatırımları desteklemeye istekli olacaklarını düşünüyorum.”