Kalyon, enerjide Abu Dabili şirket ile görüşmeler yürütüyor

Kalyon Holding, enerji varlıklarında stratejik ortaklık için Abu Dabili IHC ile görüşmeler yürütüyor.

Konuya yakın dört kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre Kalyoncu ailesine ait olan şirketin ortaklık görüşmelerinde ileri aşamaya gelindi.

Kaynaklardan ikisi IHC ile yapılan ortaklık görüşmelerinin, Kalyon'un enerji varlıklarının tümünü kapsadığını ifade ederken, bir kaynak görüşmelerin geçen yıl sonunda başladığını belirterek, "Enerji varlıklarında ortaklık için Abu Dabi ile ileri aşamada görüşmeler yürütüyorlar" dedi.

Kaynakların verdiği bilgiye göre görüşmelerin nihai bir sonuca ulaşıp ulaşmayacağı ise henüz netleşmedi.

Konuyla ilgili Kalyon Holding'in Reuters'a yaptığı açıklamada, enerji alanında uluslararası işbirliği fırsatlarını değerlendirdirdikleri bir süreçte olduklarını belirtilerek, "Hali hazırda, aralarında Birleşik Arap Emirlikleri'nden kurumların da bulunduğu uluslararası kuruluşlarla görüşme halindeyiz. Bu görüşmenin karşılıklı yatırımlarımızı artırma yönünde çok önemli bir fırsat sunduğuna inanıyoruz. Söz konusu toplantıların çıktılarının resmi bir işbirliğine dönüşmesi halinde gerekli bilgilendirmeyi yapacağız" dedi.

IHC sözcüsü de Reuters'a konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şirketin uluslararası yatırımlarını Türkiye de dahil, farklı sektörler ve pazarlarda fırsatlara bakmaya devam edeceğini belirterek, "Şu anda sağlık, endüstri ve gıda dahil olmak üzere Türkiye pazarındaki çeşitli alanlardaki fırsatları inceliyoruz" dedi.