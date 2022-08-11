Kalyon Enerji'ye Abu Dabili ortak

Kalyon Holding, International Holding Company’nin (IHC) iştiraki International Energy Holding (IEH) ile iş birliğine imza attı. Holding'in yenilenebilir enerji üretim faaliyetlerini yürüten Kalyon Enerji'nin yüzde 50'si 1.8 milyar dirheme, yani yaklaşık 490 milyon dolara Abu Dabili IHC'ye satıldı.

Kalyon Holding, satış geliriyle Kalyon Enerji’ye ait projeleri büyütmeyi ve yanı sıra Kalyon PV’nin halihazırda 1000 MW olan üretim kapasitesini 2000 MW’a çıkarmayı planlıyor.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, söz konusu anlaşmanın sadece iki ülke adına değil, bölgesel çapta da büyük bir öneme haiz olduğunun altını çizdi.

Kalyoncu, “Enerji sektöründe attığımız adımlar ve hayata geçirdiğimiz yatırımlar, bugüne kadar yabancı yatırımcıların ilgisine mazhar olmuştu. IEH ile gerçekleştirdiğimiz görüşme ve karşılıklı değerlendirme sonunda, Kalyon Enerji hisselerinin yüzde 50’sini devretme konusunda anlaştık. Bu beraberlik Kalyon Holding’in global marka olma yolunda en önemli kilometre taşlarından biri olacak. Kurumumuza ve ülkemize duyulan güvenin bir göstergesi olan bu tarihi imza ile inşaat, enerji ve havacılık gibi stratejik alanlarda derinleşmeye ve gıda gibi yeni alanlara girmeye; Holdingimizin ve Türkiye’nin bayrağını farklı coğrafyalarda gururla dalgalandırmaya, ülkemize daha çok yatırım yaparak ekonomiye, büyümeye, istihdama katkı sağlamaya devam edeceğiz. İklim değişikliği çağımızın belirleyici zorluğu olduğu için, dünyayı sürdürülebilir bir yeşil ekonomiye dönüştürme çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz” diyerek, bu sürece katkıda bulunmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

Kalyon PV'nin üretim kapasitesi iki katına çıkacak

Cemal Kalyoncu, hisse devrinden elde edilecek tutarın Türkiye'ye kayda değer bir döviz girdisi sağlayacağını da vurgulayarak, bu gelirin sadece sözleşmeye konu olan Kalyon Enerji’ye ait projelerin büyüme ve gelişiminde değil, aynı zamanda dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim tesisi konumundaki Kalyon PV’nin halihazırda 1000 MW olan üretim kapasitesinin 2000 MW’a çıkarılmasıyla birlikte, yeni güneş ve rüzgar enerjisi üretimi yatırımlarında kullanılacağını belirtti.