Kalyon Enerji’ye dev proje için yurt dışından 249 milyon euro kaynak

Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santralini hayata geçirmek için çalışmalarına başlayan Kalyon Enerji, proje için UKEF ve KUKE garantörlüğünde Standard Chartered Bankası ile 249 milyon euro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı.

Kalyon Enerji, Türki­ye'nin en büyük ikin­ci güneş enerjisi sant­ralini hayata geçirmek için Birleşik Krallık’tan UKEF ve Polonya’dan KUKE garan­törlüğünde İngiltere merkez­li Standard Chartered Banka­sı’ndan 249 milyon euro tuta­rında kredi temin etti.

Kalyon Enerji Yönetim Ku­rulu Başkanı Lütfi Elvan, “Bu kredi, Kalyon Enerji’nin UKEF ile bugüne kadar Türkiye’deki ikinci çalışması. Aldığımız ye­şil finansman sayesinde, sade­ce sürdürülebilir enerji çözüm­leri sunmakla kalmıyor aynı za­manda istihdam oluşturuyor, toplumsal fayda yaratacak pro­jeler geliştirip yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak Türkiye’nin enerji bağımsızlı­ğına katkı sağlıyoruz” dedi.

Kalyon Enerji halihazırda yıllık 300 milyon dolar döviz ikamesi sağlarken, yatırımı de­vam eden yeni GES ve RES pro­jelerinin bu yıl içinde tamam­lanmasıyla birlikte yıllık top­lam döviz ikamesini 450 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

En yüksek tutarlı krediyi almıştı

Kalyon Enerji, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları ve projeleriyle Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkıda bulun­maya devam ederken, ulusla­rarası alanda da ses getiren ba­şarılarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Kalyon Enerji, da­ha önce yatırımını tamamladı­ğı Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali Kalyon Karapı­nar GES için de yine UKEF ga­rantörlüğünde 291 milyon do­lar finansman sağlamış ve bu fi­nansman bu tür bir proje için UKEF’in sağladığı en yüksek tutarlı kredi olmuştu.

Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santralini ha­yata geçirmek için çalışma­larına başlayan Kalyon Ener­ji, proje için UKEF ve KUKE garantörlüğünde Standard Chartered Bankası ile 249 milyon euro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı.

Niğde, Gaziantep ve Şanlıur­fa'da, toplam 390 MWp elekt­rik üretim kapasitesine sahip olacak proje için sağlanan kre­di, uluslararası finans kuruluş­larının Türkiye ve Kalyon Hol­ding’e duyduğu güvenin somut göstergesi olarak değerlendi­rildi. Yurt dışı kaynaklı bu fi­nansman, Türkiye’nin yeni­lenebilir enerji sektöründeki güçlü konumunu ve büyüme potansiyelini de bir kez daha ortaya koydu. Böylece Kalyon Enerji, söz konusu kredi ile toplam 565 milyon dolar sevi­yesinde dış kaynağın ülkemize girişini sağlamış oldu.

7 ayrı bölgede kurulacak

Niğde, Gaziantep ve Şanlı­urfa'da 7 ayrı bölgede 600 hek­tarlık alanda kurulacak güneş enerjisi santralleri projesi ta­mamlandığında, Türkiye’de 600 bin nüfuslu bir şehrin ihti­yacına cevap verebilecek mik­tarda yenilenebilir elektrik enerjisi üretecek. Proje, Tür­kiye'nin yenilenebilir ener­ji kaynaklarına olan erişimini artırarak 2053 yılı net sıfır kar­bon salımı hedeflerine katkıda bulunacak. Proje aynı zaman­da, Türkiye'deki toplam kuru­lu elektrik enerjisi kapasitesi içindeki yenilenebilir enerjinin payının yüzde 54'e ulaşmasını da sağlayacak.

Yeşil Kredi niteliğindeki anlaşma türünün ilk örneği

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Elvan, Kalyon Enerji’nin daha önce elde ettiği uluslararası başarıları hatırlatarak, “Kalyon Karapınar GES ile Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralini Türkiye'ye kazandırarak, global prestije sahip birçok ödül aldık. Karapınar GES projesinin finansman çözümünde gösterilen başarı ile 2022 Adam Smith ‘En İyi Finansman Çözümü’ ödülü Kalyon Enerji’ye layık görüldü.

Ödülü daha önemli hale getiren husus ise, Türkiye’den ilk defa bir projenin bu kapsamda ödüle aday gösterilmesi olmuştu. Ayrıca, bu proje ile IJGlobal, GTR, IFLR, PFI, Proximo ve EMEA gibi uluslararası organizasyonlardan toplamda 8 farklı ödül kazanılarak büyük bir başarıya imza atıldı. Şimdi de Türkiye’nin 3 ayrı ilinde 7 sahaya yayılan 390 MW kapasitesiyle, bu yeni projemiz için temin ettiğimiz kredi ile başarılarımıza bir yenisini daha eklemekten gurur duyuyoruz” dedi.

Lütfi Elvan ayrıca, UKEF, KUKE ve Standard Chartered Bank ile 12 yıl vadeli 249 milyon euro tutarında Yeşil Kredi niteliğinde olan kredi anlaşmasının türünün ilk örneği olduğunu ve sadece Kalyon olarak yüzde 90’ın üzerinde yerli üretim yapabilen entegre bir güneş paneli üretim fabrikasına sahip olunmasından dolayı mümkün olduğunu belirterek, “Sağlanan ‘Yeşil Kredi’, hem Türkiye’nin karbon emisyonunun azaltılması, ülkemizin Sıfır Karbon hedefine ulaşması hem de global Sıfır Karbon hedeflerine doğrudan katkı sağlayan projelere verilmesi sebebiyle, böyle bir dış kaynağı ülkemize getirmiş olmaktan dolayı gururluyuz. Bu kredi ayrıca sadece ticari anlamda değil, çevre ve toplum gelişimine, uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine uyumumuzun da takdir edilmesidir” dedi.