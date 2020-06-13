Kalyon, gayrimenkule 300 milyon Euro yatıracak

13 Haziran 2020

Leyla İLHAN/İSTANBUL

Altyapı ve enerji alanındaki yatırımlarıyla tanınan Kalyon İnşaat, 2019 yılında Üsküdar’da hayata geçirdiği Nevbahar Üsküdar projesiyle konut sektörüne de giriş yapmıştı. Şirket, konut sektöründe yeni bir projeye daha başlayacağını duyurdu. Kalyon İnşaat’ın gayrimenkul alanında bir diğer yatırımı ise yeni havalimanı bölgesinde olacak. Beykoz’da hayata geçirmeyi planladıkları yeni projeleri hakkında bilgi veren Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, “70 bin metrekarelik alanda yapılacak projemiz konut, öğrenci evi ve sağlık tesislerinin yer alacağı yeni karma proje olacak. 5-6 katlı binaların olacağı bu projemiz pandemi sonrası oluşan yeni konsepte uygun olarak tasarlanacak. Geliştirmeye başladığımız bu projemizi 2021 yılının başında satışa sunmayı planlıyoruz” dedi. Ayrıca İstanbul’da yeni havalimanı bölgesinde eğlence ve eğitim üzerine bir proje üzerine çalıştıklarını aktaran Kalyoncu, “Gayrimenkuldeki projeler için 300 milyon euro’luk yatırım planladık. 3 yıl boyunca bu projeler üzerinde çalışacağız” diye konuştu.

Nevbahar Üsküdar’ın yüzde 60’ı satıldı

2019’un Kasım ayında satışa sundukları 4 blokta 188 adet daire ve 138 adet ticari alanın bulunduğu Nevbahar Üsküdar projesinde konut satışlarının yüzde 60 oranında tamamlandığını belirten Mehmet Kalyoncu, projede yer alan Nevçarşı’da ise kiralamaların yüzde 77’e ulaştığını söyledi. Pandemi döneminde hiç kimsenin sözleşmesini iptal etmediğini de aktaran Kalyon, Eylül ayının başında Nevçarşı’yı açmayı, yılsonunda ise konutları teslim etmeyi planladıklarını kaydetti. Mehmet Kalyoncu, çarşının açılmasıyla birlikte projede kalan diğer dairelerin ise 1 yıl içinde tümüyle satılmasını beklediklerini söyledi.

Kampanyada faizleri 0.56’ya çekti

Nevbahar Üsküdar’ın 0.64 konut kampanyası seferberliğe tam destek verdiğinin altını çizen Kalyoncu, “Bugün piyasaya baktığımızda, tüketiciye en düşük vade oranını sunan markalı konut üreticileri arasında Kalyon Gayrimenkul olarak biz varız. 120 ayda vade oranımızı, 1 milyon TL’ye kadar olan tutar için yüzde 0,56’ya kadar çektik. 1 milyon TL’nin üzerinde ise yine sektör ortalamasının 30 baz puan altında, yüzde 0,66’lık bir vade oranı sunuyoruz” açıklamasını yaptı.

Holding merkezi Nevçarşı’ya taşınacak



“Nevbahar Üsküdar’da konut satın alanların önemli bir kısmı, bu daireleri yatırım için değil, yaşamak için tercih ediyor” diyen Kalyoncu, “Yatırım amaçlı daire satın almak için gelenler Nevbahar’da yaşama kararı alıyorlar. Projede yabancıya satışımız da yaklaşık yüzde 10 seviyesinde. Kalyon Holding olarak bir karar aldık. Holding merkezimizi, Kavacık’tan Üsküdar’a; Nevçarşı ofislerine taşıyacağız” şeklinde konuştu.